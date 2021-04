Le Parc national suisse est parmi les mieux protégés au monde

Le Parc national suisse

Le parc national suisse a été l'un des premiers créés en Europe, en 1914. Il est situé en Engadine, dans le canton des Grisons. Le parc couvre 170 km2 de forêts, de prairies subalpines et alpines, ainsi que de roches et d’éboulis. Des espèces menacées à l’échelle nationale comme l’aigle royal et le gypaète barbu se reproduisent à l’intérieur de ses frontières.