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La neige fraîche provoque des accidents et des coupures d'électricité

La neige fraîche provoque des accidents et des coupures d'électricité

La vague de froid qui a balayé la Suisse a semé quelques désagréments. Pannes d'électricité en Suisse alémanique et neige abondante dans les Alpes: l'hiver n'a pas dit son dernier mot.
26.03.2026, 18:1126.03.2026, 18:11

L'hiver est de retour: jeudi, les chutes de neige fraîche ont provoqué de nombreux accidents de la route et causé une panne d'électricité en Suisse alémanique.

Une neige fine et légère est tombée par intermittence jeudi, mais n'est pas restée dans les villes du Plateau. L'après-midi, les températures avoisinaient les 5 degrés un peu partout. MétéoSuisse a toutefois annoncé jeudi après-midi 10 à 30 centimètres de neige fraîche sur le versant nord des Alpes au-dessus de 600 mètres, avec localement jusqu'à 40 centimètres possibles.

Un froid «intense et durable» s'abat sur la Suisse

Le risque d'avalanche reste élevé sur la crête des Alpes, du Valais au sud-ouest jusqu'à la Suisse centrale, selon le site web de l'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches.

Coupures de courant et routes glissantes

Tôt jeudi matin, dans la vallée du Diemtigtal (BE) plus d'un millier de foyers ont été touchés par une panne d'électricité à grande échelle, a déclaré un porte-parole de la BKW à Keystone-ATS. A partir de 10h30, tous les clients du Diemtigtal ont finalement été réalimentés en électricité. Selon le porte-parole, la panne serait liée au poids de la neige et de la glace.

En Suisse occidentale notamment, une douzaine d'accidents ont eu lieu en raison des conditions hivernales, dont la moitié sur les autoroutes. Personne n'a toutefois été blessé. Il s'agissait principalement de collisions par l'arrière ou de sorties de route, a indiqué la police de saint-galloise. (sda/ats/svp)

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