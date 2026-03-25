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Climat

Météo: un froid intense surgit en Suisse avec de la neige

Un froid «intense et durable» s'abat sur la Suisse

Le printemps devra encore attendre. Selon MétéoSuisse, une incursion d’air froid va toucher la Suisse en cette fin de mois de mars, avec son lot de neige, de vent et de gel.
25.03.2026, 14:5225.03.2026, 14:52

Après une dizaine de jours plutôt ensoleillés et proches des normales saisonnières, la situation change radicalement avec l’arrivée d’un couloir dépressionnaire sur l’Europe centrale. De l’air froid en provenance du pôle va s’engouffrer sur le pays jusqu’au week-end au moins.

Le changement se fait sentir dès ce mercredi. Le passage d’un front froid entraîne une chute brutale des températures: en plaine, le mercure passera d’environ 12°C à 2°C en quelques heures. Dans le même temps, la limite pluie-neige va rapidement s’abaisser, passant de 1200 mètres à la plaine durant la nuit. Le vent sera également de la partie, parfois fort à tempétueux, notamment au nord du pays et en montagne.

Le mois de mars est «imprévisible» selon MétéoSuisse

Fortes chutes de neige dans les Alpes

Jeudi, la situation se complique encore avec un flux nord-ouest. Résultat: des chutes de neige fréquentes sur le versant nord des Alpes. Les régions du Jura, des Préalpes, des Alpes bernoises et de l’ouest valaisan sont particulièrement concernées. MétéoSuisse a émis des alertes de degré 2 en Suisse romande (et degré 3 en Suisse alémanique).

Et les cumuls attendus sont importants:

  • 25 à 50 cm au-dessus de 1000 m dans les Préalpes et les Alpes romandes,
  • jusqu’à 60 à 70 cm sur les crêtes.

Même en plaine, des giboulées de neige sont possibles, avec des routes temporairement enneigées à toutes les altitudes.

La Suisse change bientôt d'heure, ce que vous devez savoir

Vent fort et conditions difficiles

Le vent restera soutenu voire tempétueux, notamment en altitude. MétéoSuisse écrit:

«Il soufflera du nord au nord-ouest et pourra atteindre 100 à 130 km/h au-dessus de 2000 m, 80 à 100 km/h dès 1000 m. Le joran pourrait bien souffler au pied sud du Jura, dans la région des Trois-Lacs.»

La météo du week-end est incertaine en Suisse

Le retour du soleil vendredi ne signera pas la fin des problèmes. Si le ciel se dégage, des gelées nocturnes très marquées sont attendues, avec des températures au sol pouvant descendre entre -7 et -10°C. Ces conditions pourraient provoquer d’importants dégâts aux cultures, en particulier en cette période sensible du début du printemps.

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Sur l'animation ci-dessus, on voit se creuser un couloir dépressionnaire sur l'Europe centrale et l'air froid affluer jusqu'à dimanche.Image: météosuisse

Pour le week-end, MétéoSuisse prévoit une nouvelle perturbation:

«Il semble que le répit soit de courte durée. Samedi, un nouveau couloir dépressionnaire, moins marqué toutefois, pourrait amener une perturbation dans la nuit de samedi à dimanche, avec des chutes de neige jusqu’en plaine. Les quantités sont encore à préciser.»

(hun)

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