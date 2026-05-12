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Swatch X Audemars Piguet: découvrez enfin la collection surprise

Swatch x Audemars Piguet: voici les huit montres enfin dévoilées
Huit modèles exclusifs qui ne se portent pas (forcément) au poignet.image: swatch

Swatch et Audemars Piguet dévoilent enfin leur surprise

Alors que la collaboration entre les deux icônes de l’horlogerie suisse a été annoncée le 9 mai dernier, Swatch et Audemars Piguet dévoilent enfin cette collection qui «célèbre la Royal Oak». Il faudra vous battre pour en attraper une. Voici quand et où ces huit modèles seront disponibles.
12.05.2026, 22:0712.05.2026, 22:55
Fred Valet
Fred Valet

«Swatch célèbre l’emblématique Royal Oak d’Audemars Piguet avec une collection de huit modèles joyeux et colorés en biocéramique, au format montre de poche, inspirés de la Swatch POP.» Voilà comment, mardi soir, peu après 21 heures, le communiqué de presse très attendu a défloré cette mythique collaboration entre les deux stars de l’horlogerie mondiale.

Dire que cette annonce était attendue par les fans de la première heure (mais pas que) est un doux euphémisme. Le bruit a couru durant quelques jours, avant que la collaboration ne soit rendue officielle le 9 mai dernier, à minuit. Un coup marketing? Evidemment. Mais ce mariage exceptionnel va plus loin que l’effet d’annonce, car cette collab' est la première en dehors du groupe Swatch et brise un peu les codes:

«Les montres AP×Swatch s’échappent du poignet, avec une lanière en cuir de veau de haute qualité, rehaussée de coutures contrastées permettant de porter la montre de manière inattendue, ludique et dynamique»
Selon le communiqué de presse

En d’autres termes? Ces montres pourront être portées «autour du cou, au poignet, dans la poche ou encore accrochées à un sac à main». Au total, huit modèles ont été dévoilés, en biocéramique Swiss Made est «animés par le mouvement innovant SISTEM51 de Swatch».

Voici les montres

OTTO ROSSO/SSX03R100N

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image: swatch

HUIT BLANC/SSX03W100N

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image: swatch

GREEN EIGHT/SSX03G100N

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image: swatch

ORENJI HACHI/SSX03L103N

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image: swatch

LAN BA/SSX03L100N

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image: swatch

OCHO NEGRO/SSX03W101N

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image: swatch

BLAUE ACHT/SSX03L101N

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image: swatch

OTG ROZ/SSX03J100N

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image: swatch

Enfin, le communiqué précise que la collection ne sera disponible que «dans une sélection de boutiques Swatch» et invite les fans à se rendre de ce pas, sur le site officiel de Swatch, qui annonce dès aujourd’hui une date: le 16 mai. Enfin, comme d’habitude, il ne sera possible d’acheter qu’une montre par personne, par jour et par point de vente sélectionné.

Le prix? Une surprise encore bien gardée, même si, sur le compte Instagram de Swatch, le géant horloger annonce déjà certains modèles à 350 et 375 francs.

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