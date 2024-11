Les véhicules de déneigement seront probablement nécessaires dans toute la Suisse jeudi et vendredi. Image: keystone

On doit s'attendre à des records de neige cette semaine

Dès mercredi, la neige a atteint les basses altitudes. Jeudi, des chutes abondantes pourraient établir des records mensuels en plaine, selon Météonews.

Dès mercredi, des chutes de neige ont eu lieu à basse altitude en Suisse. Jeudi, il devrait enfin neiger abondamment dans les plaines, marquant le premier véritable épisode neigeux de la saison. Météonews indique: «Au total, il y aura une grande quantité de neige fraîche, avec la possibilité de records de neige en un seul jour pour ce mois de novembre en Plaine en Suisse alémanique notamment.»

Après quelques averses de neige locales en plaine ce mercredi, une dépression se déplacera, jeudi, de la Bretagne vers l'est, traversant l'ouest des Alpes et la région des Balkans. La Suisse sera alors soumise à un puissant courant d'ouest en altitude, dans une zone de frontière entre deux masses d'air, provoquant de fortes précipitations d'ouest en est tout au long de la journée, indique Météonews.

Vent de sud-ouest à l'ouest, bise à l'est: jeudi, la Suisse se trouve dans une limite de masses d'air. Image: meteonews

Celles-ci tomberont principalement sous forme de neige jusqu'à basse altitude sur une grande partie du territoire. En soirée et durant la première partie de la nuit, le centre de la dépression atteindra l'ouest de la Suisse, permettant à des vents de sud-ouest de souffler brièvement et à de l'air plus doux de s'infiltrer.

Où se situe la limite entre la pluie et la neige

La limite des chutes de neige remontera temporairement entre 1000 et 1500 mètres jeudi, notamment autour du lac Léman et dans le Chablais. Cependant, l’air froid maintenu par la bise à l’est permettra à la neige de tomber en continu dans cette région.

Dans l’est de la Suisse, l’air froid maintenu près du sol par la bise favorise des chutes de neige continues. Toutefois, la délimitation exacte entre les zones de pluie et de neige reste encore incertaine. D’après les modèles météorologiques actuels, cette frontière devrait se situer approximativement dans la région du Mittelland bernois, soit la région de la capitale, aux alentours de 550 mètres.

«Ce qui est certain, selon tous les modèles, c’est qu’il neigera de manière continue dans le nord et l’est de la Suisse, marquant ainsi un véritable épisode hivernal», indique MeteoNews.

Des quantités massives de neige fraîche C'est la quantité de neige attendue d'ici vendredi matin. Image: meteonews

Cela se traduit par d'énormes quantités de neige fraîche, notamment dans le sud-ouest du pays. «Pratiquement tous les records de neige en plaine sont dus à une situation météorologique comparable», précise le service météorologique. Tous les voyants sont donc au vert pour battre des records.

En plaine et dans les vallées alpines, on attend donc entre 5 et 30 centimètres de neige fraîche. Il faut donc s'attendre à ce que les chaussées soient recouvertes de neige. Pour le vendredi matin, il faudra donc prévoir un peu plus de temps pour aller travailler. Ceci est particulièrement valable pour ceux qui se déplacent en voiture.

Danger d'avalanche dans les Alpes, risque de chute de branche en plaine

Le risque d'avalanche est déjà important dans les Alpes. Image: meteonews

En montagne, il y a encore plus de neige. Ici, les modèles météorologiques prévoient plus d'un demi-mètre de neige fraîche. C'est au plus tard à ce moment-là que le danger d'avalanche deviendra un sujet de préoccupation dans les Alpes occidentales et centrales. En plaine, en revanche, l'abondance de neige fraîche entraîne un risque de chute de branche.

«En effet, les arbres sont loin de s'être débarrassés de toutes leurs feuilles, ce qui permet à la neige de s'accumuler et de casser les branches sous son poids», écrit MeteoNews. Une extrême prudence est donc de mise lors des promenades en forêt. (leo, adapté par nfl et jah)