Netflix augmente ses prix en Suisse: voici de combien

Netflix fête ses 10 ans en Suisse. Et pour célébrer son succès, le géant du streaming a décidé de relever massivement ses tarifs pour ses trois abonnements: jusqu'à 12%, 8% pour le moins cher.

Plus de «Suisse»

L'abonnement Netflix le plus cher n'est pas assez cher: le leader du marché et déjà le fournisseur de streaming le plus onéreux de Suisse augmentent à nouveau ses tarifs. Jusqu'à 12%, comme l'a rapporté mercredi le service de comparaison en ligne Moneyland.ch.

Ce ne sont pas seulement les nouveaux clients qui sont invités à débourser plus. Tous les clients existants devront également payer largement plus d'argent lors du renouvellement de leur abonnement Netflix, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus.

Selon Moneyland, il s'agit de la cinquième augmentation de prix du service de streaming américain en Suisse depuis son entrée sur le marché il y a dix ans.

Concrètement, le prix de l'abonnement standard sera augmenté pour la cinquième fois et celui de l'abonnement premium pour la quatrième fois. Selon Moneyland.ch, l'abonnement le meilleur marché (Essentiel) voit sa première augmentation de prix en Suisse.

Mais Netflix n'est pas seul 👇 Les géants du streaming augmentent fortement leurs prix en Suisse

Selon le comparateur en ligne, deux abonnements sont particulièrement appréciés depuis le lancement de Netflix en 2014:

Le prix de l'abonnement standard a augmenté de 8 francs, soit 62%.

L'abonnement premium a même augmenté de 10 francs, soit 56%.

Ce n'est que pour l'abonnement Essentiel que l'augmentation a été «relativement modérée» au cours des dix dernières années, de plus 1 franc, soit plus 8%.

(hun)