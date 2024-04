Mon Petit Renne: une histoire vraie troublante.

L'histoire vraie derrière cette série Netflix angoissante

«Mon Petit Renne» a débarqué sur Netflix le 11 avril. La mini-série de sept épisodes créée, réalisée et jouée par Richard Gadd, relate un drame qu'il a lui-même vécu.

Plus de «Divertissement»

Cette série, disponible depuis le 11 avril sur Netflix, n'est pas à mettre devant tous les yeux, avertit Télé-Loisirs. Et il ne faut «pas se fier à son titre très mignon»! En effet, à voir l'affiche officielle de la série, ainsi que son titre - Mon Petit Renne en français, Baby Reindeer dans sa version originale - l'on s'était dit qu'il s'agissait d'une histoire où la magie devait le disputer au romantisme.

Mais pas du tout! Dès les premières minutes, le ton est donné: on aura droit à une plongée dans l'angoisse du personnage principal, Donny Dunn, lequel se fait harceler et traquer par Martha, une femme désaxée et machiavélique, obsédée par les proies sur lesquelles elle jette son dévolu.

L'histoire commence somme toute de façon banale, sur un trait d'empathie: Donny offre un thé à une cliente du bar dans lequel il travaille. Par sympathie, et un peu par pitié, pour cette femme semblant souffrir d'obésité et de solitude.

D'un simple verre, Martha finira par s'immiscer dans tous les coins et recoins de la vie de Donny, un humoriste écossais un peu paumé mais droit dans ses baskets, qui a bien du mal à percer à Londres. Donny, d'abord flatté par cette attention soudaine qu'on lui porte, finira par perdre le contrôle de la relation, enclenchant un engrenage infernal qu'il n'a jamais le courage d'arrêter en prononçant des mots qui font mal, mais qui sont nécessaires. Martha, dans sa folie obsessive, ira jusqu'à harceler les proches de sa pauvre cible (on ne va pas trop spoiler non plus), et l'inonder de milliers de mails «d'amour».

Un homme harcelé

Face à cette stalkeuse endurante, le spectateur est témoin de la lente mais inexorable descente aux enfers de l'humoriste, dont la détresse et l'isolement sont accentués par son mode de vie précaire. Fauché, il vit en effet dans la maison de la maman de son ex, et compte sur son job de barman pour tenter de joindre les deux bouts, dans un quartier désuet du Grand brouillard.

image: capture netflix

En tentant de parler du harcèlement qu'il subit, Donny se heurte à un autre problème de taille: il n'est pas pris au sérieux par son entourage, notamment par ses collègues, car il est un homme. «Quel homme ne sait pas se défendre face à une femme?», semble ricaner son patron, lorsque le barman lui demande de l'aide.

La mini-série sait parfaitement retranscrire l'angoisse d'une victime vis-à-vis de son bourreau, et plonge au coeur de son conflit intérieur: comment repousser Martha sans la faire souffrir? Comment lui dire non sans qu'elle se fasse du mal? Enfin, comment mettre des limites à quelqu'un, quand on lui laisse malgré nous le pilotage de notre vie, pour mieux planter le vaisseau? La série aborde un thème crucial, celui du harcèlement, moral ou sexuel, dont les hommes peuvent également être victimes.

L'amertume du tourment vécu par Donny est en outre intensifiée par le petit nom que Martha lui donnera dès ses premières interactions avec lui: il sera «mon petit Renne». Dès les premières minutes, Donny est comme dépossédé d'une partie de lui, ou encore réifié, jusqu'à devenir une seconde peau dans laquelle la chasseresse ne demande qu'à se glisser, pour mieux se l'approprier.

L'anxiété est à son max quand l'on découvre que Martha n'en est pas à son coup d'essai, et qu'elle a déjà fait de la prison pour avoir tourmenté...son patron.

Mon Petit Renne: Bande-annonce 👆 Vidéo: youtube

Une histoire vraie

Si le suspense est aussi saisissant, c'est que cette fiction en sept épisodes est basée sur une histoire vraie. Celle de son créateur et réalisateur - et également personnage principal - Richard Gadd. Ce nom ne vous sera pas inconnu, puisque l'homme est également l'un des scénaristes derrière Outlander ou Sex Education.

L'écrivain et comédien écossais a réellement vécu un enfer, harcelé par une femme qui lui a envoyé pas moins de 41 000 mails pendant trois ans, soit, résume SFR actu, «35 par jours, 350 heures de messages vocaux, 106 pages de lettres et des cadeaux par milliers tous très étranges.»

Pour Richard Gadd, le scénario a tout d'une catharsis nécessaire pour évacuer les traumatismes de cette période de vie. Avec Mon Petit Renne, il explore son drame personnel, qu'il monte d'abord pour la scène en 2019, à l'occasion du Festival Fringe d’Édimbourg.

D'où le fait que, dans la série, Gadd joue son propre rôle, bien qu'il décide de baptiser son personnage d'un autre nom. Cet aspect fictionnel n'enlève rien à la fidélité des émotions retranscrites: tout au long du show, l'on tremble, et l'on est soulagé, comme lui. L'on s'énerve quand il manque de courage pour se dépêtrer d'une situation qui n'est qu'à un mot de la résolution. Et comme lui, on cherche la meilleure solution, pour se protéger, protéger son entourage...et épargner tout de même celle qui lui pourrit la vie.

image: allocine

La caméra aide le téléspectateur à suivre le chemin de croix de Donny, notamment en priorisant un cadrage en plongée au fin fond de ses grands yeux trop bleus. La sensation qui en ressort? Que l'homme est impuissant, dominé par la perspective de la caméra - et par extension, par les circonstances de sa vie.

Dans le rôle de la «dévoreuse d'âme» Martha, l'on trouve une Jessica Gunning époustouflante (The Outlaws, Pride, Doctor Who), qui réussit à donner toutes les dimensions nécessaires à ce personnage de stalker qui vacille entre machiavélisme et désarroi total.

Son excellent jeu, ainsi que celui de Richard Gadd, permet au scénario d'échapper à la division simplette entre «gentil» et «méchant», et rend aux personnages toute la profondeur de leur complexité:

«(...) derrière les apparences, les personnages sont en fait des adultes brisés par d'autres humains. Victimes et agresseurs ne sont pas épargnés jusqu'à parfois dresser des ponts entre eux, montrant leur étrange ressemblance» Télé-Loisirs

Au même rythme, l'on tangue entre comédie et drame, avec des points de suspense et des rebondissements bien répartis. Une série qui fait du bien pour réfléchir sur les relations humaines, mais qui s'adresse à un public averti, car certains épisodes sont sombres, avertit Télé-Loisirs.

Mon Petit Renne est disponible sur Netflix depuis le 11 avril.