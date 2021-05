Suisse

Mani anti Covid: ils étaient plus de 4000 personnes à Neuchâtel



A Neuchâtel, la manif anti-Covid a réuni plus de 4000 personnes

Le rassemblement contre les mesures Covid s'est déroulé dans une ambiance bon enfant sous le soleil neuchâtelois. C’était la première fois que les «Stiller Protest» manifestaient en Suisse romande.

Une manifestation d'opposants aux mesures anti-Covid-19 a réuni entre 4000 et 5000 participants samedi à Neuchâtel. Le rassemblement était organisé par l'association Stiller Protest (Protestation silencieuse), dont c'était la première incursion romande.

Beaucoup de Suisses alémanique

La réunion s'est déroulée sans incident. Les manifestants, qui venaient principalement de Suisse alémanique, ont afflué à compter de la mi-journée dans la zone des Jeunes-Rives, au bord du lac de Neuchâtel, sur le site qui accueille en temps normal Festi'neuch.

Les participants sont partis en cortège à 14h00 aux abords du centre-ville, en marchant sur l'avenue du Premier-Mars, puis en revenant au point de départ via le quai Léopold-Robert.

Hommes et femmes en blanc s'activaient devant au son de slogans amplifiés en français et en allemand sur les dangers de la privation de liberté.

Drapeaux, discours et calicots

Des drapeaux suisses et cantonaux ainsi que des calicots, surtout rédigés dans la langue de Goethe, appelant notamment à voter non à la loi Covid-19, ont donné à l'assemblée une variation colorée. Le tout en silence, comme le veut la philosophie du mouvement Stiller Protest. De retour aux Jeunes-Rives, une petite heure plus tard, c'était l'heure des discours.

Plusieurs intervenants se sont alors succédé sur la scène. Le message s'est essentiellement référé au fait qu'avec la pandémie de Covid-19 le peuple s'était vu confisquer ses droits et au fait que les gens se sont montrés trop peu critiques envers les mesures de protection sanitaire de l'Etat.

Et la police? Leur présence était plutôt discrète. Des agents étant présents notamment pour régler les flux de circulation automobile déviés en raison de la manifestation. Selon un journaliste de Keystone-ATS, seule une poignée des personnes arborait le masque pendant la manif.

D'où viennent les «Stiller Protest»? Une famille de l'Oberland zurichois est à l’origine du mouvement. Selon des informations parues dans les médias, elle rassemble plus de 5000 membres sur son groupe Telegram. Ces derniers mois, elle a déjà organisé plusieurs manifestations outre-Sarine, encore dans le contexte du semi-confinement. Interdites à l'époque, elles ont réuni à chaque fois plusieurs milliers de personnes, à Rapperswil-Jona, Altdorf, Liestal, Coire et Wohlen (AG) notamment.

