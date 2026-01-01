bien ensoleillé-8°
Crans-Montana: plusieurs morts dans une explosion

Une explosion dans un bar fait plusieurs morts à Crans-Montana

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans un bar de Crans-Montana (VS). Selon les médias régionaux, le bilan pourrait être très lourd. Les causes du drame n'étaient pas connues dans l'immédiat.
01.01.2026, 07:2601.01.2026, 08:54

Un «événement grave» s'est produit dans le bar vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. «Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées».

Un peu plus tôt, un porte-parole de la police, Gaëtan Lathion, avait parlé d'une explosion d'origine inconnue. Sur leur site, Rhône FM et Le Nouvelliste font état d'«une quarantaine de morts et au moins 100 blessés». Une conférence de presse est prévue dans la matinée.

On vous explique l'enfer tarifaire du ski en Suisse

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame, indique la police dans son communiqué. Un important dispositif a été mise en place.

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours, précise le communiqué. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.

Helpline pour les familles des victimes: 0848112117. (ats)

