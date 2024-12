Marlen Reusser fera son retour en janvier 2025. Image: keystone

L'hypnose a aidé cette star suisse du cyclisme à guérir du Covid long

Marlen Reusser a utilisé une méthode atypique pour soigner cette maladie, dont elle est aujourd'hui guérie mais qui lui a gâché la quasi totalité de son année 2024.

Sabine kuster / CH media

Fin octobre, la cycliste suisse Marlen Reusser a non seulement annoncé son transfert dans l'équipe espagnole Movistar, mais aussi qu'elle allait mieux.

La médaillée d'argent du contre-la-montre des JO de Tokyo a contracté le Covid-19 en février. Fin mars, elle participait encore au Tour des Flandres, mais avec de gros dégâts après une chute: une fracture de la mâchoire, des lésions aux canaux auditifs et huit dents endommagées.

S'en sont suivis plusieurs mois où la Bernoise a lutté contre un Covid long, avec une forte fatigue.

Lorsqu'elle faisait des efforts, ses symptômes s'aggravaient, la fièvre revenait, elle était épuisée et restait presque tout le temps chez elle. Sa carrière de cycliste était en jeu.

Mais Marlen Reusser est désormais de retour. Lundi, devant la presse, elle a confirmé qu'elle avait tous les grands objectifs en ligne de mire pour 2025: la Vuelta, le Tour de France, le Giro et les championnats du monde au Rwanda. Elle se porte à merveille et s'entraîne à plein régime.

Marlen Reusser veut repartir de plus belle en 2025. Image: www.imago-images.de

En novembre, la triple championne d'Europe du contre-la-montre a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explique ce qui l'a aidée pendant sa maladie:

une concentration sur des pensées positives, la méditation, l'hypnose et le yoga.

Dans cette vidéo, elle fait référence à un certain Dr Will Bostock, qui travaille dans une clinique spécialisée en Covid long, en Grande-Bretagne. Dans une interview sur Youtube, celui-ci compare le corps, dans cette maladie, à une voiture dont le voyant lumineux du niveau d'huile clignote alors que le réservoir est plein. Autrement dit: le matériel est en ordre, le problème est donc à chercher à un autre niveau du système. Et cet ailleurs, pour les personnes malades du Covid long, c'est la tête.

Après sa publication, plus de mille personnes ont écrit à Marlen Reusser pour lui demander comment on pouvait guérir d'un Covid long grâce au bien-être mental. Lundi, la cycliste a raconté sa démarche.

Recherches sur le net et fichier audio

Alors qu'elle était désespérée dans son lit, elle a fait des recherches sur Internet – après recommandation d'une autre personne – au sujet de l'hypnose pour soigner le Covid long.

Encore aujourd'hui, on ne peut pas savoir si cette méthode a un impact direct sur la guérison du Covid long. Mais une étude parue récemment dans la revue spécialisée BMJ montre qu'il vaut la peine d'améliorer la santé mentale, car cela «pourrait» atténuer les symptômes du Covid long.

Le dossier officiel destiné aux médecins suisses traitant cette maladie mentionne également l'hypnose comme un moyen de soulager les symptômes:

«Une approche mentale et physique est bénéfique dans le traitement de l'épuisement avec la relaxation, les exercices de pleine conscience, les techniques de méditation, le yoga et l'hypnose»

Marlen Reusser affirme avoir ressenti une amélioration après chaque séance d'hypnose. Elle n'a pas consulté de thérapeute, mais a utilisé un fichier audio qu'elle a écouté encore et encore. En fait, en tant que médecin de formation, elle était au départ très fermée à l'hypnose. «J'étais physiquement malade, alors je doutais de pouvoir faire quelque chose dans mon corps grâce à ma tête», rembobine la spécialiste du contre-la-montre.

Elle affirme que le fait que cela ait fonctionné a bouleversé sa vision de la médecine traditionnelle. Elle voit désormais le corps et l'esprit moins nettement séparés.

Marlen Reusser a eu recours à l'hypnose pour soigner son Covid long. Image: keystone

La Bernoise souligne toutefois que ce n'est probablement pas une recette pour tous et n'exclut pas qu'il s'agisse tout simplement d'une guérison spontanée, comme c'est souvent le cas au cours des six premiers mois chez les patients atteints de Covid long.

Un esprit apaisé et un danger

Chantal Britt, présidente de l'association Long Covid Suisse, voit les effets bénéfiques, pour soigner cette maladie, d'un esprit apaisé:

«Cela aide énormément si l'on peut s'offrir le luxe de prendre des vacances, de penser positivement, de ne pas avoir de soucis d'argent et d'avoir accès à des médecins et à des thérapies pointues.»

Les médecins spécialisés en Covid long confirment qu'avoir une sécurité sociale et financière joue un rôle positif dans la guérison, tout comme le fait de réduire le stress.

Mais pour se détendre mentalement, il faut le temps et les moyens nécessaires. «J'ai eu toutes les ressources que l'on peut imaginer. Tout le monde ne les a pas, loin de là», reconnaît Marlen Reusser. Elle a ainsi pu se concentrer pleinement sur la guérison, au contraire de gens qui vivent dans des situations précaires, par exemple.

Marlen Reusser, médaillée d'argent du contre-la-montre aux JO de Tokyo. Image: KEYSTONE

Si la relaxation mentale, telle que Marlen Reusser l'a pratiquée, est recommandée dans le traitement du Covid long, Chantal Britt rappelle qu'il est illusoire – voire dangereux – de ne miser que là-dessus pour guérir de cette maladie.

«Ces stratégies améliorent le bien-être et la résilience, mais les symptômes principaux que sont l'intolérance au stress et la fatigue restent généralement inchangés», fait remarquer la présidente de l'association Long Covid Suisse. Elle relève aussi le risque d'auto-culpabilisation – si on pense que la méditation est le seul moyen de guérir du Covid long – chez les personnes qui n'arrivent pas à guérir, qui se sentiraient alors inefficaces.

Pour Marlen Reusser, cette maladie est désormais derrière. La vice-championne olympique de 2021 explique ne plus vouloir penser à tout ce qu'elle a raté en 2024, notamment les championnats du monde en Suisse et les JO de Paris. Elle fera son retour à la fin du mois de janvier lors d'une course à Majorque.

