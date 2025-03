Céline Vara quitte le Parlement fédéral et voici son remplaçant



Céline Vara quitte le Parlement fédéral fin mai après sa nomination au Conseil d'État neuchâtelois. Fabien Fivaz la remplace.

La conseillère aux Etats (Vert-e-s/NE) Céline Vara va quitter le Parlement fédéral d'ici à fin mai. Elue officiellement mardi au Conseil d'Etat neuchâtelois qui passe ainsi à gauche, la sénatrice ne veut pas cumuler les mandats. Le conseiller national Fabien Fivaz va la remplacer.

Céline Vara et Fabien Fivaz, en octobre 2023. Image: KEYSTONE

«Je vais démissionner pour fin mai. Cela laissera le temps à Fabien Fivaz d'assurer la transition et de pouvoir participer à la session spéciale du Conseil national en mai», a déclaré Céline Vara à Keystone-ATS.

Pourquoi partir?

«Le Conseil des Etats, c'est du temps plein, j'ai neuf commissions et sous-commissions, je ne pourrais pas cumuler cette fonction avec un poste au gouvernement.» Céline Vara

La législation neuchâteloise permet à deux membres de son exécutif de siéger à Berne. Toutefois, selon Arcinfo, depuis une vingtaine d’années, les nouveaux ministres cantonaux, élus alors qu’ils siégeaient à Berne, ont pris l’habitude de quitter le Parlement fédéral en entrant au Conseil d’Etat.

Comme l'élection au Conseil des Etats est à la proportionnelle à Neuchâtel, le conseiller national Fabien Fivaz, qui était en lice avec la sénatrice sur la liste des Vert-e-s en 2023, va lui succéder. La députée Clarence Chollet, première des viennent-ensuite des Vert-e-s neuchâtelois va remplacer Fabien Fivaz à la Chambre du peuple.

Gouvernement plus jeune

Au terme du délai mardi à midi, seules deux listes pour un total de trois candidatures ont été déposées pour l'élection au Conseil d'Etat. «L’élection est donc tacite et il n’y aura pas de second tour le 13 avril», a indiqué la Chancellerie d'Etat.

Neuchâtel devient le seul canton suisse avec un gouvernement à majorité de gauche avec l'élection tacite de Céline Vara. Les deux sortants socialistes Frédéric Mairy et Florence Nater ont été élus dimanche au 1er tour et les sortants PLR Laurent Favre et Crystel Graf le sont tacitement.

Avec Céline Vara, les Vert-e-s marquent leur retour au gouvernement, 20 ans après l'élection de Fernand Cuche. Interrogée sur le choix du département qui la tenterait, l'avocate a expliqué qu'elle «se voyait partout, y compris à la sécurité». Aucune séance entre les nouveaux membres du gouvernement n'a encore été décidée pour la répartition des départements.

Le nouveau Conseil d’Etat, à majorité féminine, entrera en fonction le 27 mai. Il sera aussi plus jeune que le précédent car Céline Vara est âgée de 40 ans, contre 63 ans pour Alain Ribaux, qui s'en va.

Au niveau du Grand Conseil, si les Montagnes et le Val-de-Travers continuent d'être surreprésentés par rapport à leur poids démographique, c'est moins important que dans la législature qui s'achève. Les députés des Montagnes sont désormais 41 sur 100 et ceux du Val-de-Travers sont au nombre de 10, alors que la circonscription unique leur garantit respectivement 15 et 4 sièges. (jah/ats)