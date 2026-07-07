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Deux chauffards flashés à plus de 140 km/h près des Hauts-Geneveys

Deux chauffards flashés à plus de 140 km/h près des Hauts-Geneveys

À un jour d'écart, deux automobilistes ont été contrôlés à 144 et 146 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h de la N20, dans le canton de Neuchâtel.
07.07.2026, 14:2907.07.2026, 14:29
Un policier de la police cantonale vaudoise controle la vitesse d&#039;une vehicule a l&#039;aide d&#039;un radar jumelle sur une route, mercredi 9 mars 2016, a Commugny dans le canton de Vaud. Comme ...
Leur permis leur a été retiré sur-le-champ.Image: KEYSTONE

Deux automobilistes ont été mesurés à un jour d'écart à 144 km/h et 146 km/h, sur la N20, peu après le tunnel des Hauts-Geneveys, en direction de La Chaux-de-Fonds (NE). Leur permis de conduire a été retiré avec effet immédiat.

Le premier cas concerne un ressortissant français, âgé de 32 ans et domicilié en France, qui roulait le 27 juin, aux alentours de 4h du matin à 144 km/h sur ce tronçon de la N20 qui est limité à 80 km/h, a indiqué mardi la police neuchâteloise. Le radar mobile a flashé un autre automobiliste le lendemain à 20h17 au même endroit.

Le conducteur, âgé de 39 ans, ressortissant du Kosovo, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, roulait à une vitesse de 146 km/h. Les deux automobilistes «s'exposent à une suspension de leur permis de conduire pouvant atteindre deux ans, ainsi qu'à des poursuites pénales pour délit de chauffard», a précisé la police. (dal/ats)

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