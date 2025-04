Un véhicule de voirie neuchâteloise arborait cette plaque très rare

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Près des deux tiers des sommes récoltées sont réinjectées dans des actions de prévention routière. Ces fonds permettent notamment d’organiser des formations pour les conducteurs, de financer des démonstrations de sécurité et même de créer des jardins de circulation destinés aux écoliers.

A quoi ça va servir? La vente aux enchères, dont la date reste à fixer, alimentera le fonds de prévention du canton. Ce type de vente représente, d’ailleurs, une source de revenus non négligeable pour les finances publiques: chaque année, les enchères de plaques d’immatriculation rapportent environ 100 000 francs.

Alertée, la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin a aussitôt pris contact avec le Scan. La Ville a rapidement décidé de restituer le numéro au service, suivant ainsi l’exemple d’autres communes et du canton qui ont rendu leurs plaques dites de prestige.

Il se trouve que le Service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) la surveillait justement depuis 2008 en raison de sa valeur. Une enquête de nos confrères a révélé que l'objet tant convoité circulait discrètement sur un véhicule de la voirie de la Ville de Neuchâtel.

Les amateurs de plaques d’immatriculation rares seront sans doute bientôt en compétition pour la NE 5. Ce numéro a du potentiel et pourrait se vendre pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Mais le plus cocasse, c'est le véhicule sur lequel elle était fixée, rapporte Arcinfo .

Plus de «Suisse»

Il s'est autoproclamé «roi de Suisse» et il agrandit son empire

Les plus lus

Le magasin Action ouvre en Suisse samedi: voici les prix

Ce week-end, le marché des enseignes discount s'apprête à être une nouvelle fois boulversé. On a le détail de prix proposés par la chaîne néerlandaise de magasins.

Samedi, la pression sur les prix de Migros, Coop et leur concurrents va encore monter d'un cran. A Bachenbülach, dans le canton de Zurich, va s'ouvrir la première filiale d'Action, le discounter non alimentaire qui, selon ses propres dires, connaît la plus forte croissance en Europe.