Le service des autos du canton de Neuchâtel a fait la promo de sa vente aux enchères sur Facebook. Image: facebook/scan

La plaque NE 23 est entrée dans l’histoire

La plaque d’immatriculation neuchâteloise a été adjugée pour un montant record: près de 50 000 francs. Où va l'argent? Et pourquoi les enchères ont lieu sur ricardo.ch?

Un record vient de tomber dans le canton de Neuchâtel: la plaque d’immatriculation NE 23 a été adjugée pour 49 900 francs sur la plateforme ricardo.ch. Un montant inédit, rapporte Arcinfo.

Pourquoi est-ce historique?

En effet, jusqu’ici, la plus haute enchère enregistrée pour une plaque arborant un NE était de 40 500 francs, d'après nos confrères. Le nouveau record démontre l’intérêt croissant pour ces objets, qui sont bien plus qu’un simple accessoire automobile.

Bon, on est encore bien loin des records nationaux et internationaux. Ainsi, à titre de comparaison, la plaque ZH 25 s’est envolée à 375 000 francs à Zurich, et à l’international, des passionnés sont prêts à dépenser des millions pour une combinaison de chiffres ou de lettres unique.

Pourquoi NE 23 est-elle si convoitée?

A première vue, le numéro 23 peut sembler anodin. Pourtant, il est chargé de symboles. Dans le sport, il est mythique: Michael Jordan et David Beckham l’ont porté. En numérologie – assure Arcinfo –, il est associé à la liberté, un concept qui doit sans doute séduire les amateurs d’automobiles. Ces facteurs contribuent à rendre cette plaque particulièrement attrayante.



Ou peut-être que l'acheteur est simplement fan du film Le Nombre 23 ou de la série Lost. Ou encore amateur des cellules germinales et de leurs 23 chromosomes. Notons que c'est aussi le nombre de coups de couteau qu'aurait reçu Jules César (bon, certaines sources disent 35). On le comprend, les raisons peuvent être multiples et si l'acheteur est parmi nos lecteurs, qu'il commente cet article pour éclairer notre lanterne (par pitié). En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne souffre pas icosikaitrikosioiphobie.

Où se déroulent les enchères?

Depuis 2008, le vénérable gardien des plaques, soit le Service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) met aux enchères certaines plaques neuchâteloises. Détail amusant. Actuellement, ces ventes se déroulent en ligne sur ricardo.ch, sans doute entre une Audi A3 turbo et un lot de balles de golf.

Notons qu'au vu de l'engouement, le canton envisage de créer sa propre plateforme officielle à l’avenir. Bien que le Scan organise des enchères de plaques chaque semaine, les numéros à deux chiffres ne sont proposés qu’une fois par an. Le service des autos du canton de Neuchâtel a fait la promotion de sa vente aux enchères sur Facebook.

A quoi sert l’argent gagné?

Pourquoi un service public se fait de l'argent avec une vente aux enchères? En effet, c'est une belle manne qui entre dans les caisses de l'Etat: chaque année, les ventes de plaques rapportent environ 100 000 francs, mais attention, il y a des règles.

Une grande partie des fonds – les deux tiers – alimente un programme de prévention routière. Grâce à ces enchères, des formations pour conducteurs, des démonstrations de sécurité ou encore la création d’un jardin de circulation pour les écoliers peuvent être financées, explique Arcinfo. En clair, ces enchères sont d'intérêt public. (jah)