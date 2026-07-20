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La navigation sur le lac des Brenets a été interrompue

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e niveau du lac est actuellement de sept mètres sous la normale (archives).Keystone

Faute d'eau, la navigation sur le lac des Brenets a été interrompue

Il n'y a pas assez d'eau dans le lac des Brenets (NE), dont le niveau du lac a baissé de 22 centimètres par jour. Par conséquent, la navigation a dû être suspendue.
20.07.2026, 09:5620.07.2026, 09:56

Depuis lundi, les bateaux ne peuvent plus naviguer jusqu'à nouvel avis sur le lac des Brenets (NE) en raison du manque d'eau. Le niveau du lac est actuellement de sept mètres sous la normale.

«Service de navigation interrompu dès le 20 juillet» avertit la société de Navigation sur le lac des Brenets (NLB) sur son site Internet. La chute du Saut-du-Doubs, une autre attraction touristique du site, est aussi à sec.

Le Doubs est asséché sur plusieurs kilomètres

«Il nous faudrait une pluie constante durant plusieurs jours», a expliqué lundi à Keystone-ATS le directeur de la compagnie de navigation NLB Yvan Durig, revenant sur des informations de RTN et d'Arcinfo. «Le niveau du lac a baissé de 22 centimètres par jour».

Un même écart de température frappe toute la Suisse

Le Doubs est asséché sur plusieurs kilomètres du côté français et n'alimente plus le lac des Brenets. Il n'y a pas que des facteurs climatiques qui sont à l'origine de cette situation. Yvan Durig explique aussi cette diminution de l’apport d’eau en amont par l'augmentation de la population en France du côté de Morteau et de Villers-le-Lac et par le pompage des nappes phréatiques.

Le lac des Brenets, sur le Doubs, est sujet à des assèchements réguliers. En 2018 et en 2023, des photos du lac des Brenets, complètement à sec avec les bateaux échoués, étaient devenues un synonyme du dérèglement climatique. (ats)

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