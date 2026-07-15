A de nombreux endroits, juin 2026 a été entre 3°C et 4°C plus chaud par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Image: keystone/watson

Un même écart de température frappe toute la Suisse

De nombreux records de chaleur ont été battus ces dernières semaines en Suisse, mais c'est en regardant les températures moyennes qu'on se rend pleinement compte de l'ampleur de la situation.

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Nous n'en sommes qu'à la moitié, mais l'été 2026 s'annonce déjà comme celui de tous les records. La première vague de chaleur de l'année a même eu lieu avant le début officiel de la belle saison, à la fin du mois de mai. Elle a été suivie par deux épisodes caniculaires rapprochés et particulièrement éprouvants, dont le deuxième ne devrait se terminer que dans quelques jours. En d'autres termes, cela fait près d'un mois que la Suisse n'a (presque) pas soufflé.

De nombreux records de température ont été battus au cours de la canicule de fin juin, que MétéoSuisse n'hésite pas à qualifier d'«extrême» et d'«historique». De nombreuses stations de mesure ont enregistré des pics de chaleur inédits, comme à Neuchâtel, à Bâle ou à Zurich.



Encore plus que ces records ponctuels, c'est la température moyenne qui permet de montrer à quel point il fait effectivement plus chaud par rapport au passé. Et les chiffres sont limpides. A Genève, Neuchâtel, Sion ou encore Payerne, juin 2026 a été entre 3°C et 4°C plus chaud par rapport à la moyenne des 30 dernières années (1991-2020).

A l'exception de janvier, on voit même que tous les mois de cette année ont été plus chauds que la moyenne, juin affichant de loin l'écart le plus important.

Même chose en montagne

Les localités citées se trouvent en plaine, à une altitude comprise entre 410 et 490 mètres. Elles affichent les mêmes valeurs détectées par les stations de montagne.

A la Chaud-de-Fonds et Château-d’Œx (VD), toutes deux situées à plus de 1000 mètres au-dessus de la mer, juin 2026 a été 3°C plus chaud que la moyenne. On retrouve le même écart sur le col du Grand Saint-Bernard, qui culmine à près de 2500 mètres d'altitude.

L'impact des canicules

La différence entre les températures mesurées chaque mois et la moyenne 1991-2020, appelée «déviation», connaît une hausse constante. La raison est simple, indique Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse: «Les températures moyennes sont de plus en plus élevées». Il ajoute:

«Cette tendance est en cours sans interruption depuis les années 1980-1990, mais un seuil a été franchi en 2015» Mikhaël Schwander

La preuve? A l'exception de 2003, tous les étés les plus chauds ont été mesurés au cours des 10 dernières années.

Les jours de canicule, de plus en plus nombreux, peuvent en effet tirer la température moyenne de l'été vers le haut. C'est ce qu'il se passe à l'heure actuelle, explique Mikhaël Schwander: «Ce mois de juin a été le troisième le plus chaud depuis le début des mesures, et juillet devrait suivre une tendance similaire», indique-t-il:

«Il faudrait un mois d'août très froid pour changer les choses, ce qui est improbable»

Le météorologue souligne toutefois que d'autres scénarios sont possibles. «Un été sans canicule, mais avec des températures maximales constamment autour des 30°C pourrait également figurer parmi les plus chauds jamais enregistrés, avance-t-il». A l'inverse, de longues phases fraîches et humides pourraient mitiger l'effet d'une grosse vague de chaleur.

Et après?

Une chose est sûre. «Les déviations de température mesurées actuellement se situent dans le haut de la fourchette des températures possibles prévue par nos modèles climatiques», note Mikhaël Schwander. Le météorologue explique que ces derniers sont élaborés en fonction de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.

«Sans réduction massive, on se dirige vers les scénarios les plus pessimistes», prédit-il. Et d'ajouter:

«Ces scénarios pourraient même être dépassés si le réchauffement devait s'accélérer en raison de possibles points de bascule dans le système climatique» Mikhaël Schwander

Mikhaël Schwander souligne pourtant qu'il y a toujours une part d'incertitude. On peut dire la même chose quant à la suite de l'été. Selon MétéoSuisse, une nouvelle canicule fin juillet ne peut pas être exclue.