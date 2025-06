Aucun des bateaux historiques de la Compagnie générale de navigation ne voguera durant le mois de juin. Keystone

Lac Léman: la CGN prend l'eau et a besoin de 600 millions de francs

Entre les bateaux à rénover et les investissements, la Compagnie générale de navigation a besoin d'énormément d'argent pour sortir la tête de l'eau. Elle présentera un plan de financement à la fin de l'année.

Plus de «Suisse»

Entre les tuiles qui s'accumulent et les investissements pour rester attractive, l'addition est salée. La Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) a en effet besoin de 500 à 600 millions de francs pour rénover sa flotte et étoffer son offre.

On fait les comptes

Vendredi, le directeur général de la compagnie, Vincent Pellissier, a déclaré dimanche au 19h30 de la RTS:

«Nous avons besoin de 150 millions de francs pour le chantier naval, de 150 millions pour les bâtiments Belle-Epoque, et de 200 à 300 millions de francs pour développer l'offre de transports publics.»

Six des huit bateaux à vapeur de la CGN ne sont actuellement plus en état de naviguer. Dernier pépin en date, l'embarcation La Suisse est à quai depuis quelques jours, en raison d'une avarie.

La compagnie helvétique avait indiqué dans un communiqué vendredi:

«Mardi 3 juin, lors de l'inspection usuelle, une fissure importante a été détectée sur l'un des supports du cylindre haute pression reliant ce dernier au bâti machine.»

Tous les bateaux historiques sont à quai

Le communiqué poursuivait:

«Par mesure de prudence, la course en cours a été immédiatement interrompue et le bateau à vapeur ramené à faible vitesse à la gare lacustre d'Ouchy à Lausanne, pour y débarquer les passagers à bord en toute sécurité. 'La Suisse' a ensuite été transférée au chantier naval, où elle est actuellement amarrée»

«Afin de réaliser les analyses nécessaires, il est prévu d'immobiliser le bateau jusqu'au 28 juin. Ces examens permettront de connaître l'ampleur et l'étendue de la fissure ainsi que d'examiner plus précisément l'état du cylindre haute pression», explique la CGN. Celle-ci n'exclut pas une prolongation de cet arrêt, «au vu des premières analyses visuelles».

Le mois de juin est catastrophique

Cet incident a entraîné 3000 annulations et, forcément, des mécontentements. L'an dernier, l'accident survenu au «Simplon» dans le port de Cully (VD) avait marqué les esprits. Résultat: plus aucun navire à vapeur ne naviguera ainsi durant le mois de juin.

La flotte historique Belle Epoque de la CGN compte huit bateaux avec roues à aubes, dont cinq à vapeur et trois diesel-électrique: respectivement le «Montreux» (1904), «La Suisse» (1910), le «Savoie» (1914), le «Simplon» (1915-20), le «Rhône» (1927), le «Vevey» (1907), l'«Italie» (1908) et l'«Helvétie» (1926), ce dernier ne naviguant plus depuis 2002.

Le plan de sauvetage de la CGN sera présenté d'ici fin 2025 aux actionnaires, parmi lesquels les cantons de Vaud, Genève et du Valais, qui détiennent 57% des parts de la société, a précisé la RTS. (ats/joe)