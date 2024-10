Il se mutile et se masturbe devant des enfants dans un tram romand

La police cantonale neuchâteloise, bien que n’ayant reçu aucune plainte, est au courant et prévoit d'examiner les images de surveillance du tram pour identifier l'auteur. (jah)

Informé de l’incident, le cercle scolaire a alerté les parents par e-mail et mis en place une cellule de soutien pour les élèves affectés. Le directeur de l'école, Patrick Vuilleumier, a confirmé qu'il s'agissait d'un cas inédit en cinq ans.

Jeudi après-midi, un homme s'est automutilé et masturbé dans un tram bondé à Boudry, sous les yeux d'élèves du cercle scolaire de Colombier, rapporte 20 minutes . L'individu - visiblement troublé, disent nos confrères -, aurait dessiné sur les vitres avec son sang avant de baisser son pantalon pour se livrer à des actes indécents.

Un homme aurait choqué des écoliers neuchâtelois, jeudi, en s'automutilant et en s'adonnant à des activités sexuelles.

