Ces pavés inédits en Suisse romande cachent deux destins terribles

Les premières «Stolpersteine» de Suisse romande ont été posées à La Chaux-de-Fonds. Elles honorent deux habitants victimes des persécutions nazies durant la Shoah.

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Les deux premières «Stolpersteine» de Suisse romande ont été posées jeudi matin à La Chaux-de-Fonds (NE). Ces pavés de béton ou de métal, créés par l'artiste berlinois Gunter Demnig, honorent la mémoire d'une victime du nazisme, déportée dans un camp de concentration ou d'extermination parce qu'elle était juive.

La manifestation a réuni l'association Stolperstein.ch, la communauté juive de la Métropole horlogère et les autorités communales, a indiqué à Keystone-ATS un des participants.

Une plaque rappelle la mémoire d'André Weill, né à La Chaux-de-Fonds en 1895, et déporté à Auschwitz, où il est décédé à l'âge de 48 ans, en compagnie de son épouse. Alors qu'ils devaient être rapatriés en Suisse par un convoi humanitaire helvétique depuis l'Ariège (F), le couple est arrêté en juillet 1943.



Image: Ville de La Chaux-de-Fonds, service de la communication

Image: Ville de La Chaux-de-Fonds, service de la communication

Emmenés au camp de Drancy, ils sont ensuite déportés à Auschwitz. L'historien Marc Perrenoud a rappelé que les autorités suisses de l'époque avaient abandonné ce concitoyen, qui aurait pu être sauvé.

Image: Ville de La Chaux-de-Fonds, service de la communication

Le 2e pavé honore la mémoire d'Ida Silberschmidt, née également à La Chaux-de-Fonds, raflée à Munich (D) et décédée dans le camp de concentration de Terezin, à l'âge de 73 ans. Ce projet mémoriel compte plus de 116'000 «Stolpersteine» à travers le monde, réparties dans une trentaine de pays. (jah/ats)