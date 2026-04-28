ciel couvert19°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Ce célèbre bateau aura du retard sur le lac de Neuchâtel

Le bateau vapeur le &quot;Neuchatel&quot; navigue sur le lac de Neuchatel, lors de l&#039;inauguration apres trois ans de travaux de restauration, ce vendredi 2 mai 2014 a Neuchatel. La Ville de Neuch ...
Le vapeur «Neuchâtel» sera en retard cette saison sur les eaux du lac.Image: KEYSTONE

Le plus célèbre bateau à vapeur du lac de Neuchâtel est à l’arrêt

Le célèbre bateau «Neuchâtel» ne reprendra la navigation qu’à la fin mai au plus tôt. Explications.
28.04.2026, 16:4228.04.2026, 16:42

Le vapeur «Neuchâtel» ne sera pas au rendez-vous pour le début de la haute saison. Comme le rapporte ArcInfo, le célèbre bateau de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) était inscrit à l'horaire dès le 8 mai, mais ne prendra le large qu'à partir du 30 mai au plus tôt, un deuxième retard en deux ans.

Le navire «ne souffre pas d'un problème technique majeur, mais d'un manque de mains et d'une priorité axée sur le "Fribourg"», selon François Kistler, le président de Trivapor, l'association propriétaire. Ses équipes interviennent simultanément sur trois bateaux: le «Fribourg», le «Ville de Neuchâtel» et le vapeur «Neuchâtel», confirme ArcInfo.

Un nouvel objectif

Ce retard «est bien vécu» du côté de Trivapor, qui entend revoir son programme de manière plus ciblée pour les touristes, relate ArcInfo. Pour Kistler:

«Effectuer cinq courses hebdomadaires n'est plus un objectif»

Le directeur de la LNM, Peter Voets, indique également que la société «s’engage à opérer les courses à l’horaire indépendamment du type de bateau».

Lancé en 1912 et remis en service en 2014, le vapeur «Neuchâtel» a transporté près de 340 000 personnes en une décennie, soit quelque 30 000 par an en moyenne. L'année 2022 reste son record, avec près de 45 000 passagers. (ysc)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
Cette course-poursuite en bateau est digne d'un film hollywoodien
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Romand n'aurait pas dû dérober 5 kg de cannabis dans un appartement
Un jeune homme de 21 ans a été appréhendé après un cambriolage dans un appartement à Corsier-sur-Vevey (VD). Son méfait a entraîné une deuxième interpellation.
La police vaudoise a eu affaire à un jeune cambrioleur la semaine dernière qui a dérobé plus de cinq kilos de cannabis dans un appartement à Corsier-sur-Vevey (VD). Plusieurs centaines de grammes de produits cannabiques supplémentaires ont ensuite aussi été découverts dans ce même appartement.
L’article