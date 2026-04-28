Le vapeur «Neuchâtel» sera en retard cette saison sur les eaux du lac. Image: KEYSTONE

Le plus célèbre bateau à vapeur du lac de Neuchâtel est à l’arrêt

Le célèbre bateau «Neuchâtel» ne reprendra la navigation qu’à la fin mai au plus tôt. Explications.

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Le vapeur «Neuchâtel» ne sera pas au rendez-vous pour le début de la haute saison. Comme le rapporte ArcInfo, le célèbre bateau de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) était inscrit à l'horaire dès le 8 mai, mais ne prendra le large qu'à partir du 30 mai au plus tôt, un deuxième retard en deux ans.

Le navire «ne souffre pas d'un problème technique majeur, mais d'un manque de mains et d'une priorité axée sur le "Fribourg"», selon François Kistler, le président de Trivapor, l'association propriétaire. Ses équipes interviennent simultanément sur trois bateaux: le «Fribourg», le «Ville de Neuchâtel» et le vapeur «Neuchâtel», confirme ArcInfo.

Un nouvel objectif

Ce retard «est bien vécu» du côté de Trivapor, qui entend revoir son programme de manière plus ciblée pour les touristes, relate ArcInfo. Pour Kistler:

«Effectuer cinq courses hebdomadaires n'est plus un objectif»

Le directeur de la LNM, Peter Voets, indique également que la société «s’engage à opérer les courses à l’horaire indépendamment du type de bateau».

Lancé en 1912 et remis en service en 2014, le vapeur «Neuchâtel» a transporté près de 340 000 personnes en une décennie, soit quelque 30 000 par an en moyenne. L'année 2022 reste son record, avec près de 45 000 passagers. (ysc)