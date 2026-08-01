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Un avion de tourisme se retourne à Colombier et blesse son pilote

Un avion Cirrus SR-20 de l&#039;armée de l&#039;Air et de l&#039;Espace s&#039;est écrasé
Le pilote, un ressortissant suisse âgé de 69 ans, a été blessé à la tête.Image: aerolithe.fr

Un avion de tourisme se retourne à Colombier et blesse son pilote

L’appareil s’est accidenté samedi lors de son atterrissage à l’aérodrome neuchâtelois. Seul à bord, le pilote de 69 ans a été hospitalisé après avoir été blessé à la tête.
01.08.2026, 18:2001.08.2026, 18:20

Un avion de tourisme s’est retourné samedi lors de son atterrissage à l’aérodrome à Colombier (NE). Le pilote, un ressortissant suisse âgé de 69 ans, a été blessé à la tête. Seul à bord, il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

Pourquoi le Conseil fédéral ne veut pas de Canadairs

L'appareil, de type Pipistrel Virus, a été accidenté au moment de se poser, a indiqué la police neuchâteloise. Il s'est ensuite immobilisé au bord de la piste. L'enquête devra déterminer les causes du problème. Le Ministère Public de la Confédération a été renseigné et a ouvert une instruction pénale.

Les pompiers de la Région de défense incendie du Littoral (RDIL), une ambulance, le service de déminage du Nedex, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) ainsi que cinq patrouilles de la police se sont rendus sur place, précise le communiqué. (tib/ats)

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Les CFF font des tests dans ces gares et ça ne plait pas à tout le monde
Depuis la mi-juillet, quatre distributeurs de billets sur cinq n'acceptent plus les espèces à la gare de Baden (AG). La Confédération observe une multiplication des réclamations et a fixé des exigences pour que les voyageurs puissent continuer à acheter des billets en liquide.
Depuis le 15 juillet, les CFF testent, dans plusieurs gares argoviennes, le fonctionnement sans espèces des distributeurs de billets de train. A Baden (AG), l'acceptation des espèces a été désactivée sur quatre des cinq appareils au total. Un seul distributeur accepte encore les pièces et les billets.
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