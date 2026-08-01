Le pilote, un ressortissant suisse âgé de 69 ans, a été blessé à la tête. Image: aerolithe.fr

Un avion de tourisme se retourne à Colombier et blesse son pilote

L’appareil s’est accidenté samedi lors de son atterrissage à l’aérodrome neuchâtelois. Seul à bord, le pilote de 69 ans a été hospitalisé après avoir été blessé à la tête.

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Un avion de tourisme s’est retourné samedi lors de son atterrissage à l’aérodrome à Colombier (NE). Le pilote, un ressortissant suisse âgé de 69 ans, a été blessé à la tête. Seul à bord, il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

L'appareil, de type Pipistrel Virus, a été accidenté au moment de se poser, a indiqué la police neuchâteloise. Il s'est ensuite immobilisé au bord de la piste. L'enquête devra déterminer les causes du problème. Le Ministère Public de la Confédération a été renseigné et a ouvert une instruction pénale.

Les pompiers de la Région de défense incendie du Littoral (RDIL), une ambulance, le service de déminage du Nedex, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) ainsi que cinq patrouilles de la police se sont rendus sur place, précise le communiqué. (tib/ats)