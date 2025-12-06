en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Noël

En Suisse, le sapin Nordmann règne en maître à Noël

En Suisse, le sapin Nordmann règne en maître à Noël

Chaque année, environ 1,7 million de sapins s’invitent dans les foyers suisses. Tradition incontournable des fêtes, le Nordmann séduit près de deux tiers des acheteurs, devant l’épicéa et l’épicéa bleu.
06.12.2025, 09:5306.12.2025, 09:53
Une vue sur un sapin de Noel et des cadeaux lors d&#039;un repas de Noel &quot;Fetons Noel ensemble!&quot; organise par Pro Senectute Vaud et la ville de Nyon afin de proposer un diner festif aux aine ...
Le Nordmann est de loin le plus apprécié.Keystone

Pour de nombreux Suisses, le sapin fait partie de la tradition de Noël. Selon l'association des propriétaires forestiers, environ 1,7 million de sapins sont vendus chaque année.

Lors de l'achat d'un sapin de Noël, deux tiers des Suisses optent pour un Nordmann, a déclaré à Keystone-ATS Benno Schmid, responsable de la communication de ForêtSuisse, l'association des propriétaires forestiers de Suisse. L'épicéa et l'épicéa bleu sont également très appréciés.

Ce marché de Noël suisse est le 2e meilleur d'Europe: on a testé

Avant d'être vendus, les petits arbres restent une dizaine d'années dans des cultures de sapins de Noël, où ils sont soignés par des professionnels pour devenir de beaux arbres, souligne l'association. Pour cela, des semences appropriées sont nécessaires. Alors que les graines d'épicéa et d'épicéa bleu proviennent de Suisse, celles du Nordmann sont souvent importées du Caucase.

Indépendamment de l'origine des graines, les arbres «d'IG Suisse Christbaum», l'organisation faîtière des producteurs suisses de sapins de Noël, sont dotés d'un label de qualité suisse, pour autant qu'ils répondent aux normes de qualité et d'environnement de l'association. (sda/ats)

Thèmes
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
1 / 3
En Suisse alémanique, la raclette ou ...
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
- Migros bonhomme en pâte
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette plaque explose le record suisse: «C’est exceptionnel»
A Soleure, l'ébullition règne autour d'une plaque d'immatriculation. Mise aux enchères, la SO 1 valait déjà 300 000 francs jeudi, avant de dépasser le million vendredi.
Dans le canton de Soleure, la mise aux enchères de la plaque d’immatriculation SO 1 fait grand bruit. Douze jours avant la fin de la vente, une chose est déjà certaine: le précédent record suisse va être complètement pulvérisé. Jeudi, la SO 1 valait déjà 300 000 francs, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, la barre du million de francs a été franchie.
L’article