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Ils testent 10 galettes de riz en Suisse: voici les meilleures

Ils ont testé 10 galettes de riz vendues en Suisse et font un constat
Voici les quatre produits les mieux notés, de gauche à droite.Image: montage watson

Ils ont testé 10 galettes de riz en Suisse: voici les meilleures

Petit en-cas facile et largement consommé, les galettes de riz ne sont, malgré tout, pas innocentes pour les plus petits.
14.09.2026, 09:3114.09.2026, 09:31

Elles sont souvent glissées dans le sac des enfants pour le goûter. Pourtant, toutes les galettes de riz ne se valent pas. Un test de l'émmission de consommateurs Kassensturz et du magazine Saldo révèle de fortes différences dans leur teneur en arsenic et en acrylamide.

Dix galettes de riz couramment vendues en Suisse ont été analysées par le laboratoire Tibio, à Cheseaux-sur-Lausanne (VD). Bonne nouvelle: aucun produit ne dépasse les valeurs limites. Mais les mieux classés contiennent deux à trois fois moins de substances problématiques que ceux arrivés en bas du classement.

Aldi et Lima parmi les meilleures galettes de riz

Lima décroche la note maximale de 6, devant la marque bio d’Aldi (5,9), Alnatura (5,8) et la marque suisse Leib und Gut (5,7). Les analyses n’ont par ailleurs détecté aucune aflatoxine, des toxines produites par certaines moisissures et considérées comme cancérogènes. Un résultat qui témoigne, selon Davide Staedler, directeur du laboratoire, de bonnes conditions de stockage et de transport du riz.

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Les résultats sont plus contrastés pour l’acrylamide, une substance qui se forme notamment lorsque le riz est soufflé à haute température. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) estime que sa présence dans les aliments est susceptible d’augmenter le risque de cancer.

C’est la galette de riz de la marque propre de Denner qui en contient le plus parmi les produits testés. Elle obtient une note de 4,0. Denner explique cette teneur par le séchage plus long nécessaire en raison de l’épaisseur de ses galettes. La valeur mesurée reste toutefois sous le seuil indicatif légal.

Les jeunes enfants ne doivent pas en manger tous les jours

Autre substance surveillée: l’arsenic. Naturellement présent dans les sols et les eaux souterraines, il est particulièrement facilement absorbé par le riz. L’Efsa recommande de limiter autant que possible l’exposition à sa forme inorganique.

Dans le test, la teneur la plus élevée a été mesurée dans les galettes de la marque propre de Spar, qui obtiennent une note globale de 4,7. Là encore, la valeur reste nettement inférieure au maximum légal.

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Pas de raison, donc, de bannir les galettes de riz. Davide Staedler déconseille toutefois d’en donner quotidiennement aux jeunes enfants:

«Nous n’avons pas trouvé de teneurs en arsenic alarmantes. Mais pour les jeunes enfants, elles représentent une quantité non négligeable.»

Son conseil tient surtout en un principe: varier l’alimentation. Ses propres enfants continuent d’ailleurs à manger des galettes de riz, «pas tous les jours, mais régulièrement». (hun)

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