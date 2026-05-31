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Trois femmes se disputent la mairie de Thoune

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Une certitude avant même les élections: Thoune aura une femme maire pour la première fois le 14 juin.Keystone

Trois femmes se disputent la mairie de Thoune

Thoune s’apprête à élire, le 14 juin, une femme à la tête de sa mairie pour la première fois de son histoire. Trois conseillères municipales sont en lice pour succéder au sortant Raphael Lanz, désormais membre du gouvernement cantonal bernois.
31.05.2026, 12:0831.05.2026, 12:08

Une certitude avant même les élections: Thoune aura une femme maire pour la première fois le 14 juin. Les trois conseillères municipales Katharina Ali-Oesch (PS), Eveline Salzmann (UDC) et Andrea de Meuron (Vert-e-s) sont candidates pour remplacer Raphael Lanz (UDC), élu fin mars au Conseil-exécutif bernois.

Andrea de Meuron s'était déjà présentée à la mairie en 2022, mais avant dû s'incliner face à Raphael Lanz. Pour Katharina Ali-Oesch et pour Eveline Salzmann en revanche, il s'agit d'une première tentative.

La juriste Eveline Salzmann siège à l'exécutif thounois depuis 2023. Elle s'occupe de la Direction de la sécurité et des affaires sociales. Conseillère municipale depuis 2022 et enseignante, Katharina Ali-Oesch est également vice-maire. Elle dirige la Direction de l'éducation, du sport et de la culture.

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Andrea de Meuron est elle membre du Conseil municipal depuis 2019. Elle est à la tête de la Direction des finances, des ressources et de l'environnement. Elle a également rejoint récemment le Conseil national, succédant à Aline Trede, élue au Conseil-exécutif bernois.

Conseil municipal: bataille entre jeunes

Raphael Lanz doit également être remplacé au Conseil municipal. Là aussi, trois protagonistes sont sur les rangs. Il s'agit de Simone Rosser (Vert-e-s), de Claudius Domeyer (PS) et du conseiller de ville Valentin Borter (UDC). L'âge moyen de ce trio est de 34 ans.

Les nouveaux élus devront immédiatement montrer de quoi ils sont capables, sous peine de perdre leur siège après quelques mois seulement. En effet, les Thounois rééliront au mois de novembre le législatif et l'exécutif de leur ville. (tib/ats)

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