Le secteur de la viande de porc fait face à un sérieux problème. Image: Keystone

La Suisse a un problème avec ses porcs

Victimes de leur propre productivité, les éleveurs porcins suisses voient leurs prix s'effondrer. Une surproduction chronique met toute la filière sous pression.

La filière porcine suisse est en crise, comme le rapporte la RTS. Depuis 2025, le prix du porc de boucherie a chuté de 27%, passant de 4,51 à 3,30 francs le kilo. Un effondrement qui contraint les éleveurs à vendre à perte, alors qu'il s'agit de la viande la plus consommée du pays, à raison de 20 kilos par habitant et par an.

Martin Eicher, agriculteur à Tavannes (BE), dont 80% de l'activité tourne autour de la viande de porc avec un élevage de 700 spécimens, a indiqué mercredi dans le 19h30 de la RTS:

«A 3,30 francs le kilo, je m’endette de 102 000 francs par année»

9000 porcs de trop

La cause du problème est connue: une surproduction structurelle. Les fermes helvétiques livrent chaque semaine 53 000 porcs de boucherie, quand le marché n'en absorberait idéalement que 44 000. Cet excédent s'explique en grande partie par les gains de productivité enregistrés ces dernières années dans les exploitations.

La faîtière Suisseporcs échafaude un plan de réduction du nombre d'élevages actifs, assortie d'indemnités pour les producteurs consentant à cesser leur activité. Mais ses délégués ne se prononceront qu'au début du mois de mai. Stefan Müller, directeur de Suisseporcs, explique:

«On ouvre un fonds chez Proviande, notre organisation de branche, et il est financé par des producteurs. On donne de l’argent aux éleveurs qui aimeraient arrêter.» Propos recueillis par la RTS

En attendant, chaque éleveur cherche des solutions par lui-même. A Tavannes, comme le relate la RTS, l'un d'eux a conclu un accord avec un boucher jurassien lui accordant 70 centimes de plus que le tarif officiel. (ysc)