Voici ce qu'il vous faut pour survivre à l'apocalypse, selon Berne

Pour aider la population, la Confédération a mis en place un calculateur en ligne permettant d'avoir suffisamment à boire et à manger même en temps de crise.

Samuel Thomi / ch media

Depuis l'attaque de la Russie sur son voisin ukrainien il y a un peu plus de deux ans et demi, la question a brusquement repris de l'importance. La guerre et les différentes crises font craindre des difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires.

Pour que les assiettes (et tasses) ne restent pas vides, même dans le pire des cas, la Suisse connaît depuis des années une recette miracle: les réserves d'urgence, que chacun peut constituer chez lui et qui servent à stocker des produits de première nécessité pour faire face aux crises et aux pénuries.

Ainsi, la Confédération a lancé ce mardi une nouvelle campagne en collaboration avec des détaillants, grâce à laquelle les Suisses peuvent se préparer à des situations d'urgence.

Par réserve d'urgence, on entend une réserve de nourriture et d'eau qui permet de faire face à des situations d'urgence prolongées. Par défaut, le calculateur de réserves d'urgence indique une durée d'une semaine. Cette durée peut toutefois être prolongée de manière autonome jusqu'à deux semaines.

Grâce à un calculateur en ligne, les personnes intéressées peuvent établir une liste d'achats personnalisée pour elles-mêmes et leurs proches, afin de savoir comment s'équiper correctement en eaux et nourriture.

Image: notvorratsrechner.bwl.admin

Par exemple, pour une famille de quatre personnes, la Confédération recommande entre autres pour une semaine:

47 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litre

3 kilos de café

10 paquets de pâtes de 500 grammes

21 conserves de légumes de 300 grammes

7 paquets de soupes ou de bouillons prêts à l'emploi de 200 grammes chacun

12 paquets de plats cuisinés comme des röstis

14 conserves de haricots de 400 grammes

Ce ne sont là que quelques-uns des produits qui apparaissent dans la liste détaillée de la Confédération. S'y ajoutent également des objets techniques comme des lampes de poche, un powerbank, des articles d'hygiène ou des médicaments. «Le stock d'urgence est une mesure simple et très efficace en cas de crise», écrit l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, compétent en la matière.

«C'est une contribution que chacun et chacune peut apporter pour faire face à des périodes difficiles»

Le conseil de l'ancien chef de l'armée Blattmann

Il y a 10 ans, les réserves personnelles d'urgence étaient également un sujet important. A l'époque, le chef de l'armée André Blattmann avait demandé aux citoyens, dans la Schweiz am Sonntag, de stocker des litres d'eau minérale non gazeuse chez eux. Il avait en outre raconté qu'il possédait une citerne d'eau et une cheminée avec du bois, car le chauffage ne fonctionnerait plus en cas de black-out.

«Peut-être faudrait-il dire aux gens qu'il est bien d'avoir quelques réserves à la maison en cas d'urgence» André Blattmann, il y a 10 ans déjà, prévenait de l'importance des réserves.

Le chef de l'armée avait donc déjà conclu que notre société était devenue vulnérable, et que nous n'étions pas vraiment préparés aux nouveaux risques.

Neuf pages de liste d'achats de la Confédération

En outre, d'autres possibilités de personnalisation sont offertes. En plus du nombre d'adultes/enfants, il est possible de noter leurs préférences (viande/végétarien) ainsi que leurs intolérances. Le calculateur de réserves d'urgence fournit une liste de courses de neuf pages sous forme de fichier PDF. Ce dernier contient également d'autres conseils généraux sur le comportement à adopter en cas de crise.

Image: confédération

En Suisse, les réserves obligatoires ont également une longue histoire. En 1912, le Conseil fédéral a fait constituer de petites réserves de céréales pour la population civile, comme l'indique le Dictionnaire historique de la Suisse. Cependant, de graves pénuries d'approvisionnement se sont produites pendant la Première Guerre mondiale. Des décennies plus tard, la Confédération a mis en place le système des réserves obligatoires.

Pendant la guerre froide, par exemple, le slogan «Conseil avisé - stock d'urgence» a été utilisé pour faire de la publicité pour un stock domestique. Le «stock de fer» devait durer au moins deux mois, recommandaient alors les autorités.

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays recommande aujourd'hui encore de constituer des réserves pour au moins une semaine et a publié une fiche d'information sur le thème des réserves d'urgence.

