La cheffe romande Marie Robert vole la vedette à Tom Cruise

La cheffe Marie Robert a trouvé une manière inédite de faire la promotion de son nouveau menu, au Café Suisse, à Bex (VD).
Nulle mission n'est impossible pour la cheffe romande Marie Robert, qui va même jusqu'à piquer la vedette à Tom Cruise.image: marie robert / G&G Communications

Cette cheffe étoilée romande vole la vedette à Tom Cruise

Fidèle à son style haut en couleur, Marie Robert, la cheffe étoilée du Café Suisse à Bex (VD), vient de dévoiler son nouveau menu avec une pirouette - et en subtilisant le rôle de Tom Cruise dans une version revisitée de Mission Impossible.
14.01.2026, 17:4514.01.2026, 17:46
Marine Brunner
Marine Brunner

Marie Robert a encore frappé. Habituée à jouer et changer les décors de son restaurant comme d'autres de tablier, la cheffe étoilée vient de dévoiler le nouveau menu du Café Suisse, niché au cœur du village de Bex (VD).

Et la cuisinière la plus atypique de Suisse romande ne pouvait évidemment pas se contenter de le mettre en ligne comme ça. Non, c'est à grands renforts de cabrioles à moto, de coups de couteaux et d'explosions, dans une bande-annonce plus hollywoodienne que vaudoise, que la cheffe de 38 ans a voulu titiller nos papilles et notre curiosité.

On vous laisse apprécier:

Vidéo: watson

Au-delà du clin d’œil à Mission Impossible, cette création pleine d'humour veut témoigner de la réalité de la haute gastronomie et de ses défis quotidiens: manque de personnel, contraintes de temps, imprévus permanents.

La cheffe Marie Robert nous a donné des boules

Objectif de la mission? Aller au-devant de ces contraintes pour offrir plaisir et joie à ses clients. Parce que, selon la cheffe: «Même lorsque tout semble impossible, l’essentiel reste possible.»

«L’excellence ne se mesure pas uniquement à la technique, mais aussi à la capacité de créer de l’émotion, même lorsque les conditions ne sont pas idéales»
Le Café Suisse, dans un communiqué

Pour ce qui est des quatre cartes à thème élaborées pour cette année 2026, aucun n'indice n'a encore filtré sur leur contenu.

Quelque chose nous dit toutefois qu'il y aura de l'œuf parfait à la carte...
Quelque chose nous dit toutefois qu'il y aura de l'œuf parfait à la carte...image: café suisse

Il faut croire que c'est un dossier classé confidentiel. En tout cas, rien qui n'effraie trop Marie Robert - une cheffe qui, outre son don pour bousculer la scène culinaire romande, nous prouve une fois de plus son goût pour les défis.

