Cette cheffe étoilée romande vole la vedette à Tom Cruise
Marie Robert a encore frappé. Habituée à jouer et changer les décors de son restaurant comme d'autres de tablier, la cheffe étoilée vient de dévoiler le nouveau menu du Café Suisse, niché au cœur du village de Bex (VD).
Et la cuisinière la plus atypique de Suisse romande ne pouvait évidemment pas se contenter de le mettre en ligne comme ça. Non, c'est à grands renforts de cabrioles à moto, de coups de couteaux et d'explosions, dans une bande-annonce plus hollywoodienne que vaudoise, que la cheffe de 38 ans a voulu titiller nos papilles et notre curiosité.
On vous laisse apprécier:
Au-delà du clin d’œil à Mission Impossible, cette création pleine d'humour veut témoigner de la réalité de la haute gastronomie et de ses défis quotidiens: manque de personnel, contraintes de temps, imprévus permanents.
Objectif de la mission? Aller au-devant de ces contraintes pour offrir plaisir et joie à ses clients. Parce que, selon la cheffe: «Même lorsque tout semble impossible, l’essentiel reste possible.»
Pour ce qui est des quatre cartes à thème élaborées pour cette année 2026, aucun n'indice n'a encore filtré sur leur contenu.
Il faut croire que c'est un dossier classé confidentiel. En tout cas, rien qui n'effraie trop Marie Robert - une cheffe qui, outre son don pour bousculer la scène culinaire romande, nous prouve une fois de plus son goût pour les défis.