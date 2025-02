Comment se portent les légumes suisses? Voici la réponse en graphes

La culture de légumes bio progresse en Suisse, couvrant désormais un quart des surfaces maraîchères, avec une multiplication par six depuis 1996, selon l’OFS.

Les légumes bio sont de plus en plus nombreux en Suisse. Image: KEYSTONE

La culture de légumes est en plein essor en Suisse, en particulier pour la production biologique. Depuis 1996, la surface consacrée à la culture bio a été multipliée par six, pour atteindre 3160 hectares.

Un quart de la surface maraîchère est désormais dédiée à la production biologique, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au total, la superficie consacrée à la culture des légumes a augmenté de 50% depuis 1996. Elle couvre désormais 12 750 hectares, soit plus que la surface du lac des Quatre-Cantons. Les surfaces maraîchères se concentrent sur quelques régions, notamment les cantons de Berne (2220 hectares), de Zurich (2020) et d'Argovie (1870).

L'origine plus importante que le bio

Dans son étude, l'OFS énumère aussi les critères importants aux yeux des consommateurs: ceux-ci privilégiaient en 2023 l'achat de fruits et de légumes de saison et d'origine régionale ou suisse, ainsi que leur apparence.

Venaient ensuite le prix et le respect de l'environnement en ce qui concerne l'emballage. Le critère qui avait le moins d'importance était le fait que les produits soient issus de l'agriculture biologique.

100 kilos par personne

La consommation de légumes est restée stable ces dernières années, à près de 100 kilos par personne et par année. Les légumes-fruits, comme les tomates, poivrons, concombres, courgettes, courges ou melons, sont de loin les légumes les plus consommés. Ils devancent les racines et les tubercules (carottes, betteraves, fenouil, etc.) et les salades.

Le taux d'auto-approvisionnement se montait à 44% pour les légumes, contre 54% pour l'ensemble des produits alimentaires. La part indigène était la plus élevée pour les racines et les tubercules. Elle ne s'élève en revanche qu'à 19% pour les tomates et les autres légumes-fruits.

Au total, la valeur de la production de légumes a atteint environ 758 millions de francs en 2023, soit un sixième de l'ensemble de la production agricole du pays. (jah/ats)