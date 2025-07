Paléo supprime un stand de bouffe mythique? Ce resto a la solution

Les amateurs de magret de canard pourront pallier leur frustration après la disparition du légendaire sandwich de Paléo. image: la vaudaire

Le restaurant «La Vaudaire», à Vidy, s'est donné pour objectif de cajoler les estomacs frustrés des amateurs du très regretté sandwich au canard du stand du Palais Ô Magret, au Paléo Festival, en proposant sa propre version.

Plus de «Suisse»

La nouvelle avait provoqué une onde de choc sur la Plaine de l'Asse. Bye bye l'emblématique et bien aimé sandwich au canard du stand «Palais Ô Magret». Une institution éminémment viandarde, qui campait depuis 1994 au Paléo Festival de Nyon. Laquelle a dû céder la place à des alternatives végétariennes, désormais vendues sous un nouveau nom, «Palais Ô Jardin» à partir de ce mardi.

Un véritable scandale gastronomique... Paléo supprime un stand de bouffe emblématique et ça maille

Pendant que les aficionados commencent à peine à digérer le choc de l'annonce et à sécher leurs larmes amères, d'autres œuvraient en coulisses pour trouver une alternative. Parmi les farouches défenseurs du magret de canard? «La Vaudaire», adresse lausannoise à la vibe californienne située au bord du Léman et fraîchement réouverte l'an dernier.

Cette semaine, le restaurant débarque avec sa propre version au nom évocateur: le «sandwich magret sans palais».

Et autant dire que la variante du bistro lacustre a de quoi mettre l'eau à la bouche. Au menu? «Pain brioché artisanal, pickles maison, magret de canard fondant, sauce spéciale de la cheffe, touche de coco et miso et caramel pour le finish.» Le tout, pour la somme de 18CHF.

Le sandwich «magret sans palais», hommage à son ancêtre disparu, est à la carte de La Vaudaire dès cette semaine. image: la vaudaire

Pour les curieux, cette petite bombe briochée est disponible dès ce jeudi. Attention, tout de même: il ne faudra pas trop attendre pour mordre dans la version lausannoise du regretté sandwich au canard, puisqu'il sera disponible pendant une période limitée.