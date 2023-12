La pizza margherita est la plus commandée en Suisse... mais pas dans les cantons romands. Image: www.imago-images.de

Les Romands et les Alémaniques ne raffolent vraiment pas des mêmes plats

Celui qui ne veut pas cuisiner lui-même commande une pizza – du moins en Suisse alémanique. La Suisse romande a des goûts plus exotiques... C'est ce que montre la dernière analyse des commandes de livraison du leader suisse de la branche, Just Eat.

En Suisse, que font Monsieur et Madame Tout-le-Monde lorsqu'ils n'ont pas envie de cuisiner? Ils se font livrer un repas à domicile bien sûr! Quelques clics et un peu d'argent, et voilà que leur plat préféré les attend devant leur porte.

Mais qu'est-ce qui est le plus souvent commandé dans notre pays? C'est ce que révèle le «Food Trends Report» annuel du leader des services de livraison Just Eat.

La pizza, reine du classement

En tête de liste se trouve la pizza – et plus précisément la plus classique de toutes les variantes, la pizza margherita. Le plat national italien domine également le reste du classement: la deuxième place est occupée par la pizza prosciutto, la quatrième par la controversée pizza hawaïenne, et juste après, on trouve la pizza personnalisée que l'on compose soi-même.

Et ce n'est pas tout: avec la quattro stagioni, la calabrese et la vegetariana, trois autres pizzas font leur apparition dans le top 20 des plats les plus appréciés des services de livraison suisses.

Outre les pizzas, les Suisses commandent le plus souvent des burgers, des kebabs, des pâtes et des plats asiatiques.

Le classement 2023👇 données: just eat / tableau: watson

Les Romands sont plus imaginatifs

Les différences régionales au sein de la Suisse sont toutefois plus intéressantes que le classement proprement dit. Certes, la pizza margherita est le plat le plus commandé dans 17 cantons, mais la diversité est grande.

Le Röstigraben est évident. Alors que la Suisse alémanique raffole de la pizza, la Suisse romande se montre plus imaginative. Le top 3 de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et Genève est dominé par d'autres plats: Vaud et Jura sont les cantons où l'on commande le plus souvent des tacos, à Genève, ce sont les burgers qui dominent et à Neuchâtel, ce sont les bowls au riz et au saumon qui sont les plus appréciés. Le Valais, lui, préfère la pizza nationale.

données: just eat / Image: watson

Les plats qui ont le vent en poupe

Selon Just Eat, la cuisine familiale traditionnelle suisse a le vent en poupe cette année, avec une augmentation des commandes de 72% par rapport à l'année précédente, mais seuls deux classiques suisses parviennent à se hisser dans les rangs des «médaillés» des cantons: les spätzli au fromage avec de la compote de pommes arrivent en deuxième position à Appenzell Rhodes-Intérieures et le poulet au panier avec des patates se hisse à la troisième place à Obwald.

Les momos sont le plat de l'année. La fréquence de commande des raviolis tibétains a augmenté de 900% par rapport à l'année précédente. Cette année, les commandes de harumakis végétaliens (rouleaux de printemps japonais), de brochettes satay, de poulet au beurre indien et de gyozas (raviolis japonais) ont également augmenté de manière significative par rapport à 2022.

données: just eat / tableau: watson

Davantage de plats végétariens

Les chiffres de Just Eat révèlent également une tendance à l'augmentation des commandes des plats végétariens et végétaliens. Par rapport à l'année dernière, elles ont augmenté de 12% en 2023. La part des plats végétariens s'élève déjà à 33%, celle des plats végétaliens à 13%.

Outre la très populaire pizza margherita, les plats végétariens les plus commandés sont les salades, le curry rouge aux légumes et les sushis sans poisson. Pour les plats végétaliens, le burger est numéro un, suivi des gyozas, d'une salade de concombre et de cacahuètes et du curry végétalien.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)