Les Suisses favorables au nucléaire pour empêcher les pénuries

Chers lecteurs, on connait votre avis sur le nucléaire (et vous adorez ça)

Le sondage montre en parallèle un grand soutien au développement des énergies renouvelables . 60% des personnes interrogées sont favorables à l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les nouvelles constructions publiques et commerciales.

Ils sont 46% à soutenir les aides étatiques aux exploitants de centrales nucléaires lorsque leur exploitation n'est plus rentable. 51% n'y sont pas favorables. Les 18-25 ans sont les plus opposés aux fermetures de centrales nucléaires , à 60%. L'opposition est tout aussi élevée chez les 55 ans.

«Janco», le puissant pro-nucléaire qui cartonne en France et en Suisse

Un peu plus d'un Suisse sur deux estime que les centrales nucléaires sont importantes pour empêcher une pénurie d'électricité, relève lundi un sondage. Une majorité est même favorable à la planification de nouvelles installations atomiques.

