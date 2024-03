Image: KEYSTONE

Paléo: tous les billets écoulés en 21 minutes, record absolu

Des milliers de mélomanes se sont livrés mercredi au rituel de l'achat des billets pour la 47e édition du Paléo Festival qui se déroulera du 23 au 28 juillet à Nyon (VD). Les 200 000 billets se sont écoulés en 21 minutes, un record absolu.

Alors que la file d'attente ouvrait à 11h45, la billetterie a été lancée mercredi à midi. La première soirée à être complète a été celle du dimanche (Mika, Gims et Christophe Maé) en 7 minutes, a déclaré Bastien Bento, porte-parole du Festival à Keystone-ATS.

Ont suivi celle du mardi (Burna Boy, Sean Paul et Patti Smith) en huit minutes et du samedi (Booba, The Blaze) en 10 minutes. Le reste des sésames a disparu en une vingtaine de minutes. Les abonnements six jours ont également trouvé preneur très rapidement.

«Sous le choc»

«C'est exceptionnel, nous sommes sous le choc», raconte le porte-parole.

«Cet engouement témoigne de la fidélité incroyable du public et d'un programme qui parle à une vaste palette de festivaliers» Bastien Bento, porte-parole

L'an dernier, les billets s'étaient écoulés en 41 minutes.

Sur le site du Paléo, les premières personnes sont arrivées sur place à 02h30 du matin. Environ 200 personnes ont patienté pour acheter leurs billets aux caisses. La vente était encore en cours en fin de matinée, a précisé Bastien Bento.

Pour ceux qui n'ont pas de billets, une bourse aux billets ouvrira le 27 mars, permettant de revendre un billet en trop ou d'en acheter aux prix officiels. Des tickets y seront régulièrement remis en vente en fonction des retours.

Enfin, pendant le festival, 1500 billets seront mis en vente chaque matin sur paleo.ch à 09h00, pour le soir-même. Aucun billet ne sera vendu aux caisses. (ats)