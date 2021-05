Suisse

Pandémie

Pour la task force, de nouveaux assouplissements sont bientôt possibles



Pour la task force, de nouveaux assouplissements sont bientôt possibles

Image: Keystone/Shutterstock

La task force Covid-19 craignait une aggravation des contaminations avec les réouvertures d'avril. Surprise: il n'en est rien. Du coup, le chef avance que son groupe a mal évalué trois éléments.

La situation épidémiologique s'améliore en Suisse. Le chef des experts sanitaires de la Confédération, Martin Ackermann, s'est dit «positivement surpris» dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag.

Et pour cause: la task force scientifique craignait une aggravation des contaminations avec les ouvertures d'avril. Selon Ackermann, le groupe de travail a mal évalué trois points:

Le temps chaud

Le taux de transmission du variant anglais

Le comportement de la population

Concrètement, cela veut dire que les chances de voir les mesures de protection contre le coronavirus s'assouplir en Suisse sont de plus en plus grandes, estime Martin Ackermann.

Trop tôt pour le service en salle dans les restos

Il ne faut pas être trop optimiste non plus, car le risque d'une nouvelle hausse des cas existe toujours. Si une réouverture trop rapide et trop grande est décidée, des personnes qui n'ont pas encore pu être vaccinées pourraient être mises en danger inutilement, a-t-il ajouté. «Ce ne serait pas juste pour elles».

Le professeur de microbiologie à l'EPFZ estime qu'il est encore trop tôt pour autoriser le service en salle dans les restaurants, notamment en raison du fait que les contacts rapprochés sans masque à l'intérieur des bâtiments représentent un plus grand risque d'infection. Ce risque diminuerait si davantage de personnes étaient vaccinées et si le virus à couronne circulait moins, constate-t-il.

«Le plus grand facteur d'incertitude dans les ouvertures est le comportement de la population», note M. Ackermann. Il semble qu'une grande majorité des Suisses se comporte de manière très raisonnable, ajoute-t-il. (ats)

Sinon, 3 000 jeunes font la fête à Liverpool. A quand notre tour?😭 1 / 7 3000 jeunes font la fête à Liverpool source: ap pa / richard mccarthy

World of watson: Les phrases insupportables du bureau Cela pourrait aussi vous intéresser: Et si vous nous racontiez votre première année Covid? Link zum Artikel Quel skieur es-tu ? Link zum Artikel Les gouvernements vont-ils devoir payer pour leur insouciance climatique? Link zum Artikel «Les notes vocales, c'est un truc d'égoïste» Link zum Artikel Sortir de nos canapés a fait du mal à Netflix Link zum Artikel Montrer tous les articles