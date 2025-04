Vos lapins de Pâques coûteront plus cher cette année

En 2024, le prix du cacao a presque quadruplé. Une hausse qui se répercute sur les chocolats vendus chez Coop, Migros, Lidl ou Aldi. A l'approche de Pâques, vos gourmandises risquent donc de vous coûter un peu plus cher.

Pendant longtemps, le prix du cacao s'est maintenu entre 2000 et 3000 dollars la tonne. Fin 2024, il a pris l'ascenseur, atteignant 10 888 dollars la tonne. Conséquence:

«Le prix record du cacao a contraint les fabricants de chocolat à procéder aux premières hausses de prix» Chocosuisse, la fédération des fabricants suisses de chocolat, dans un récent communiqué

Vous l'aurez compris: à l'approche de Pâques, les cloches, lapins et œuf en chocolat seront plus chers que les années précédentes. Contactés, Coop, Aldi, Lidl et Manor confirment que les produits à base de chocolat subissent une augmentation de prix, sans toutefois livrer plus de détails sur ces nouveaux montants.

Lidl déclare: «Les prix du cacao augmentent systématiquement depuis des mois et ont quintuplé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, de sorte que certaines augmentations de prix de notre gamme de chocolat étaient inévitables.»

De son côté, Aldi indique même que «d'éventuelles hausses supplémentaires ne peuvent être exclues à l'avenir».

Migros, en revanche, précise que les prix en rayon ne changent pas forcément en même temps que ceux du marché. Et pour cause:

«Nous achetons nos stocks à l'avance et les chocolats de Pâques actuellement en rayon ont été produits l'automne dernier avec du cacao acheté à l'avance. C'est donc le prix des matières premières en vigueur à cette époque qui font foi dans la définition du prix du jour.» migros

Pourquoi le prix du chocolat augmente ?

L'augmentation du prix du chocolat s'explique par plusieurs facteurs. En raison du changement climatique – sécheresses ou précipitations abondantes –, les récoltes ont été mauvaises ces deux dernières années. De plus, le cacao était «trop bon marché» et «ne reflétait pas le volume de travail des producteurs», expliquait Migros en 2024. L'intérêt pour sa culture et l'entretien des plantes a ainsi diminué, entraînant une baisse des rendements.

Beat Vonlanthen, président de Chocosuisse, espère cependant que les consommateurs «continueront d'apprécier le chocolat suisse» et qu'ils lui «resteront fidèles même dans un marché en mutation».

Pour l'instant, malgré une offre qui recule, la demande mondiale ne cesse d'augmenter. Manor, Coop et Lidl assurent n'avoir reçu aucune plainte de la part de la clientèle concernant l'augmentation des prix. «Nous ne constatons actuellement aucun changement significatif au niveau de la demande», ajoute Coop. Quant à Migros, le détaillant est convaincu que sa large gamme de chocolat «restera attractive durant toute la période de Pâques».