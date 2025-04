On peut désormais affronter le regard de cette poule et répondre à sa question existentielle. Universal Images Group Editorial

Qui de l'œuf ou de la poule était là avant? On a la réponse

La réponse est simple: d'un point de vue biologique, l'œuf était là bien avant la poule. Mais si on parle de l'œuf de poule, la question se complique...

Qu'est-ce qui est apparu en premier, la poule ou l'œuf? Dans l'Antiquité déjà, cette question préoccupait les philosophes. Et puisque les œufs sont sur la table familiale à Pâques, elle peut aussi susciter des discussions. La réponse remonte loin dans la préhistoire.

Un oeuf millénaire retrouvé en Israël. L'histoire ne dit pas s'il est encore commestible. Image: twitter

En effet, bien avant l'apparition de la première poule, les dinosaures pondaient déjà des œufs. Et bien avant les dinosaures, les amphibiens faisaient de même. Les poissons et autres invertébrés pondaient encore plus tôt.

L'œuf est apparu avec la vie

L'année dernière, des scientifiques de Genève et de Lausanne ont même publié une étude dans la revue Nature montrant que la forme de vie unicellulaire appelée Chromosphaera perkinsii possédait déjà les outils génétiques nécessaires pour former une sorte d'œuf. Cet organisme unicellulaire existait sur Terre il y a environ un milliard d'années.

Etre ou ne pas être un œuf, ce gorille du Zoo d'Atlanta semblait se poser cette question, samedi. Keystone

Les poules telles que nous les connaissons, l'espèce Gallus gallus domesticus, sont apparues bien plus tard. Ce sont des animaux domestiqués par l'être humain, qui a ciblé des oiseaux sauvages peu agressifs pour les élever.

Cela semble s'être produit à différents endroits indépendamment les uns des autres, en commençant il y a environ 10 000 ans. Les poules sont donc apparues des centaines de millions d'années après les œufs.

D'accord, mais l'œuf de poule , alors?

Mais – pourrait-on objecter – la question porte sur l'œuf de poule et non sur n'importe quel œuf. C'est là que les choses se compliquent.

Selon la théorie de l'évolution, les espèces sont le résultat de longs processus de mutations génétiques et de sélection. Dans le cas de la poule domestique, les scientifiques ont pu retracer ce processus jusqu'au Tyrannosaurus rex. En analysant les tissus d'un dinosaure, ils ont pu montrer que les poules et les autruches actuelles sont plus étroitement apparentées au T. rex que tout autre animal vivant.

A un moment donné de l'évolution, le dinosaure a donné naissance à une espèce qui ressemblait beaucoup à la poule actuelle: le coq doré ou coq sauvage (Gallus gallus). Par la sélection, cette espèce de la famille des phasianidés – qui comprend les faisans, les paons et les perdrix notamment – a ensuite donné naissance à une nouvelle sous-espèce, Gallus gallus domesticus, la poule domestique.

On est toujours pas sûrs pour l'œuf, mais en tous cas le tyrannosaure Trinity était sur terre bien avant la poule. Keystone

Dans la pratique, les frontières entre les espèces sont floues et il est impossible de déterminer le moment exact de la transition. Mais en théorie, ce sont bien deux spécimens de l'espèce Gallus gallus qui se sont accouplés, donnant naissance à une progéniture génétiquement si différente qu'elle doit être classée comme poule.

La dernière non-poule de la chaîne conduisant du dinosaure à la poule a donc pondu un œuf dans lequel s'est développée, par mutation génétique, la première «vraie» poule. Il est donc clair que l'œuf dont est sortie la première poule n'a pas été pondu par une poule.

Oui, mais ...

Au final se pose également une question de définition de l'œuf de poule: s'agit-il d'un œuf pondu par une poule? Dans ce cas, la poule était là la première. Ou bien un œuf de poule est-il un œuf dont est sortie une poule? Dans ce cas, l'œuf était là avant la poule. (ats)