Le budget de la Confédération est validé: voici où va l'argent

Après trois semaines de débats, les Chambres fédérales ont validé un budget 2026 sans déficit, marqué par des compromis et des arbitrages sensibles

Le Parlement a adopté vendredi le budget 2026. Les deux Chambres ont éliminé les derniers points de discorde. Le budget, qui affiche une marge de manoeuvre de 84,6 millions de francs, fait la part belle à la défense et l'agriculture.

Le National a validé le budget par 127 voix contre 67. Seule l'UDC s'y est opposée en bloc. Elle voulait une enveloppe moins généreuse, avançant une situation économique tendue. Le Conseil des Etats a lui plus tôt accepté le budget à l'unanimité.

Le vote en question: Keystone

Les deux Chambres ont rapidement réussi à trouver des compromis au cours des trois semaines de débats. Elles sont unanimes: la priorité doit être donnée à la sécurité.

Les priorités

Les élus ont rapidement réussi à trouver des compromis au cours des trois semaines de débats. La priorité a été donnée à la sécurité et l'agriculture, plusieurs dizaines de millions supplémentaires ayant été débloqués notamment pour:

L'armement.

La cybersécurité.

Fedpol.

La viticulture.

Septante millions supplémentaires ont été débloqués pour l'armement, dix millions pour la cybersécurité et près de deux millions pour l'Office fédéral de la police (Fedpol). Le budget total de l'armement s'élève à 2,7 milliards.

Conseillers aux Etats et nationaux sont aussi tombés d'accord sur les dix millions en soutien aux viticulteurs et dix autres millions pour le vaccin contre la langue bleue qui touche bovins et moutons.

Le million de la discorde

La gauche s'est souvent retrouvée perdante. L'abandon de la ligne de train Bâle-Malmö constitue l'une de ses plus grandes défaites. Les deux conseils ont refusé d'allouer les dix millions nécessaires à sa mise en service prévue en avril.

Elle a toutefois obtenu gain de cause sur un autre débat médiatisé: le million supplémentaire pour lutter contre la violence faite aux femmes. Refusé dans un premier temps au National, il a finalement été accepté face à l'indignation populaire. Au total, le montant alloué au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes s'élève à un peu plus de 18 millions, soit 2,5 millions de plus que prévu par le gouvernement.

Qu'est-ce qui a été coupé?

Le camp rose-vert défendait également la coopération internationale et le soutien aux ONG de la Genève internationale. Des coupes ont toutefois été décidées, bien que largement moins grandes que prévu par le National.

L'enveloppe pour la coopération internationale s'élève à un peu plus de 800 millions, 16 millions de moins qu'initialement budgétisé.

Celle pour les ONG à 300 millions, soit 5 millions plus bas.

Le Centre et le PLR ont joué le rôle de médiateurs dans ces dossiers, leurs compromis trouvant souvent des majorités. La tendance s'est aussi observée dans le cas du centre antipoison Tox Info, dont l'avenir est menacé et pour lequel 1,5 million a finalement été débloqué.

Le Parlement a sinon passablement taillé dans les fonds prévus pour l'administration fédérale, suivant la ligne décidée cette semaine par le Conseil des Etats sur le paquet d'économies pour 2027 à 2029.

Le budget prévoit 91,1 milliards de dépenses et 90,3 milliards de recettes. L'enveloppe s'est retrouvée meilleure que prévu grâce à des recettes supplémentaires à hauteur de 290 millions en provenance du canton de Genève. (jah)