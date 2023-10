Voici les tendances pour les élections fédérales

A trois semaines des élections fédérales du 22 octobre, les tendances restent inchangées. Selon le dernier sondage, l'UDC gagne des points, alors que les Verts et le PLR sont en retrait.

Plus de «Suisse»

C'est ce qui ressort du cinquième et dernier sondage publié mardi par Tamedia et 20 Minuten. Les résultats n'indiquent aucun changement notable.👇

L'UDC devrait atteindre une force électorale de 28,7%, soit 3.1 points de plus par rapport à 2019.

Le PS progresse de 0.8 point pour atteindre 17,6%.

Les Verts devraient subir un net recul de 2.7 points pour atteindre 10,5%.

Le PLR devrait limiter la casse; perd 1.3 point à 13,8%.

Pareil pour les Vert'libéraux, qui enregistre une baisse de 0.3 point, à 7,5%.

Le Centre accuse un léger tassement de 0.2 point à 13,6%.

Coûts de la santé, prévoyance et immigration

Côté préoccupations, les coûts de la santé arrivent en tête avec une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport au sondage de juillet pour atteindre 75%. Suivent, sans changement, la prévoyance vieillesse (54%) et l'immigration (52%). L'asile, les loyers, les prix de l'immobilier et le changement climatique sont également listés.

Seuls les partisans des Verts citent le changement climatique comme préoccupation principale. Pour les autres partis, à l'exception de l'UDC, les coûts de la santé sont le problème numéro un. Les partisans de l'UDC citent quant à eux d'abord l'immigration, puis l'asile et ensuite les coûts de la santé.

Pour résoudre le problème des coûts de la santé, 35% des personnes interrogées font plutôt confiance aux partis du Centre et du PS. Le PLR et l'UDC suivent à égalité (28%). Les mieux placés pour résoudre les problèmes de prévoyance vieillesse sont, selon 39% des sondés, le PS, suivi du Centre (37%), du PLR (30%) et de l'UDC (27%). Pour les questions de migration, l'UDC arrive en tête avec 49%.

Les résultats se basent sur les réponses de 29 081 participants modélisées selon des variables démographiques, géographiques et politiques. La marge d'erreur statistique est de +/- 1 point de pourcentage. L'institut Leewas a réalisé cette enquête les 19 et 20 septembre. (mbr/ats)