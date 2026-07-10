Une femme décède des suites d'une blessure par balle à l'hôpital

Une femme a succombé à ses blessures après avoir été atteinte par balle à Faido (TI). La police est à la recherche de l'auteur présumé des coups de feu.

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Une femme de 56 ans a été retrouvée jeudi soir dans l'enceinte d'une clinique de rééducation à Faido (TI), gravement blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital, comme l'ont annoncé vendredi le Ministère public et la police cantonale.

Peu après 20h00, la Suissesse, domiciliée dans la vallée de Blenio, a été retrouvée sur le site de la clinique de rééducation. Des agents de la police cantonale et la Rega ont transporté la femme à l'hôpital, où elle est décédée par la suite.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes, le déroulement et les responsabilités liées à cet incident, indique vendredi la police. Dans ce contexte, le rôle d’un homme, qui est toujours recherché, fait l’objet d’une enquête. (sda/ats/svp)