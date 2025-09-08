A droite, le logo de la Semaine suisse du Goût, qui fête ses 25 ans. A gauche, celui utilisé désormais par le journal Le Cafetier, édité par la société Sofied SA, basée à Genève. Au centre, le patron de la manifestation nationale qui démarre le 18 septembre, Josef Zisyadis. image: keystone, semaine suisse du goût, SOFIED SA

La Semaine du Goût piégée par son logo: «Une vraie arnaque!»

Le logo du célèbre événement national est au cœur d’une querelle entre son directeur, Josef Zisyadis, et la Société des cafetiers restaurateurs et hôteliers de Genève, accusée d’utiliser sans autorisation un «faux logo travesti du logo officiel». Le hic, c’est que ce visuel a pourtant été enregistré auprès de l’institut fédéral de la protection intellectuelle... avant celui de la Semaine du Goût. On a tenté de démêler cette drôle d’affaire.

Les Suisses connaissent bien ce logo. Un cuistot un peu dodu, qui brandit une botte de poireaux d’une main et tient une livre de pain dans l’autre. Les Suisses connaissent aussi, bien sûr, la manifestation que ce visuel représente depuis de longues années: la Semaine du Goût suisse.

Alors que l’édition 2025 se tiendra du 18 au 28 septembre prochains, des tensions sont sorties de terre, jeudi, par l’intermédiaire du réseau social Facebook.

«Attention! Ce journal est un faux, un plagiat du Magazine de la Semaine du Goût, avec un faux logo travesti du logo officiel de la manifestation nationale!» Une accusation publiée par la Semaine du Goût, sur son compte Facebook.

La suite de la publication: «Il a contacté nos partenaires pour avoir des publicités sur notre dos au nom de la Semaine du Goût. Une vraie arnaque! Une pure opération commerciale scandaleuse! Faites passer l’info chez les mangeurs…»

Une accusation relayée dans la foulée par le directeur de la Semaine du Goût suisse, Josef Zisyadis, toujours sur Facebook: «Un vrai scandale! Sans aucune Vergogne!», a appuyé l’ancienne figure politique vaudoise du POP.

Le journal incriminé n’est pourtant pas un «faux», mais un supplément de la gazette Le Cafetier, baptisé Entr’Acte, largement centenaire, géré par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève et édité par Sofied SA. Sur sa dernière couverture, on y trouve une mention de la «Semaine du Goût Romande» et un logo, en bas à gauche, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la manifestation nationale.

A quatre exceptions près:

Le cuistot tient une asperge au lieu du poireau. Le pain dans la main gauche n’est pas le même. La couleur rouge n’apparait pas au même endroit. L’appellation «Semaine du Goût Romande» a remplacé «Semaine du Goût» (en trois langues).



Que se passe-t-il?

Joint par watson, Josef Zisyadis confirme ces accusations, en précisant que «cette société genevoise utilise le nom, la renommée et le logo de la Semaine du Goût depuis plusieurs années pour attirer les annonceurs, alors qu’ils ne nous ont jamais contactés pour devenir partenaire de la manifestation nationale comme d’autres médias».

Pourquoi, alors, n’avoir dévoilé ces tensions sur Facebook que cette année? «Parce que nous leur demandons chaque année d’arrêter cela et que, cette fois, ils ne se sont pas contentés d’emprunter notre logo sans autorisation, mais de le travestir grossièrement», nous explique l’ancien politicien au bout du fil, exacerbé.

Si l’édition 2021, lorsque Genève était Ville du Goût, n’arbore pas le logo de la Semaine du Goût, les suivantes l’ont affiché, de 2022 à 2024. Accompagné d’une police d’écriture qui n’est pas celle utilisée par la manifestation nationale. images: site de la gazette Le Cafetier

Ce qui pourrait paraître cocasse au premier abord est pourtant venu bousculer le très sérieux registre de l’Institut fédéral de la protection intellectuelle (IPI).

C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que le directeur de la Semaine du Goût suisse a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux: la société genevoise Sofied SA, qui édite le supplément Entr’Acte, a enregistré officiellement sa propre version du logo de la Semaine du Goût (marque figurative), mais également le nom «La Semaine du Goût Romande» (marque verbale), en décembre 2024.

En fouillant un peu dans ce registre, on découvre qu’au moment de l’enregistrement de la «copie», le logo officiel n’avait, lui, pas encore été protégé. Au bout du fil, Josef Zisyadis nous explique que ce n’est «qu’en apprenant ce que cette société genevoise avait entrepris auprès de l’IPI que nous nous sommes empressés d’enregistrer la Semaine du Goût et notre nouveau logo utilisé depuis plus de 15 ans».

«La marque Semaine du Goût est déposée depuis le 10 avril 2000 auprès de cet organisme fédéral» Josef Zisyadis, directeur

Pourtant, le logo officiel, utilisé actuellement par la manifestation, n’a été enregistré que le 16 juillet 2025. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant? «Nous avions prévu de le faire il y a dix ans, lorsque notre statut est passé d’Association à Fondation pour la promotion Goût», précise le directeur de la manifestation.

L’enregistrement faite par Sofied SA, Société Financière d'Editions:

Et ceux de la Semaine du Goût suisse:

Nous avons bien sûr contacté la personne visée par les accusations de la Semaine du Goût suisse sur Facebook. Il s’agit de Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, mais également président du conseil d’administration de la société Sofied SA.

Au bout du fil, il nous déclare ne «toujours pas comprendre» ce qui lui est reproché, «dans la mesure où tout ce que nous avons effectué jusque-là pour la Semaine du Goût n’a été pour lui que profitable et gratuit».

S’il ne conteste pas le fait d’avoir utilisé le visuel de la Semaine du Goût sans autorisation durant plusieurs années, il se dit «attristé de la réaction de Josef Zisyadis, car nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant la Semaine du goût dans notre supplément, en faisant la promotion d’une bonne idée» et dément vouloir s’approprier l’image de la manifestation pour des raisons financières: «C’est n’importe quoi. L’intégralité des publicités parues dans notre supplément provient de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps avec le magazine Le Cafetier».

Laurent Terlinchamp, qui se serait plus volontiers attendu à des remerciements de la part du directeur de la Semaine du Goût, se défend également d’avoir voulu profiter d’un vide dans les registres pour s’approprier le logo officiel de la manifestation:

«Dans mon monde, toutes les opérations gagnant-gagnant sont utiles et vertueuses. Alors que l’on nous reprochait d’utiliser le logo de la Semaine du Goût, on s’est aperçu qu’il n’était pas protégé. Nous n’avons pas du tout profité de la situation. C’est au contraire pour éviter toute ambiguïté que l’on a déposé la Semaine du Goût Romande et ce logo» Laurent Terlinchamp

Faut-il désormais s’attendre à une manifestation parallèle, «romande», puisqu’une nouvelle marque a été enregistrée auprès de l’IPI? «Pas du tout. Nous n’avons rien contre la Semaine du Goût, c’est un événement important pour le pays et les métiers concernés». N’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, deux logos et deux marques similaires se tirent la bourre dans les registres fédéraux, autour d’une même manifestation.

Josef Zisyadis nous glisse qu’il réfléchit à porter l’affaire en justice, mais «après la Semaine du Goût 2025, une chose après l’autre». Au-delà de l’aspect purement juridique, les tensions et les désaccords semblent profonds entre les deux entités.

Alors que Josef Zisyadis nous assure que la Semaine du Goût n’a «jamais collaboré avec la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève», Laurent Terlinchamp affirme le contraire. Pour ne rien simplifier, la société des cafetiers est également l’antenne genevoise de GastroSuisse. «Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec toutes les sections du pays, sauf à Genève», conclut le directeur de l’événement.



De quoi mettre un peu de piment dans la cocotte, à une petite dizaine de jours du quart de siècle de la Semaine du Goût.