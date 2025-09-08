Les Suisses connaissent bien ce logo. Un cuistot un peu dodu, qui brandit une botte de poireaux d’une main et tient une livre de pain dans l’autre. Les Suisses connaissent aussi, bien sûr, la manifestation que ce visuel représente depuis de longues années: la Semaine du Goût suisse.
Alors que l’édition 2025 se tiendra du 18 au 28 septembre prochains, des tensions sont sorties de terre, jeudi, par l’intermédiaire du réseau social Facebook.
Une accusation relayée dans la foulée par le directeur de la Semaine du Goût suisse, Josef Zisyadis, toujours sur Facebook: «Un vrai scandale! Sans aucune Vergogne!», a appuyé l’ancienne figure politique vaudoise du POP.
Le journal incriminé n’est pourtant pas un «faux», mais un supplément de la gazette Le Cafetier, baptisé Entr’Acte, largement centenaire, géré par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève et édité par Sofied SA. Sur sa dernière couverture, on y trouve une mention de la «Semaine du Goût Romande» et un logo, en bas à gauche, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la manifestation nationale.
A quatre exceptions près:
Joint par watson, Josef Zisyadis confirme ces accusations, en précisant que «cette société genevoise utilise le nom, la renommée et le logo de la Semaine du Goût depuis plusieurs années pour attirer les annonceurs, alors qu’ils ne nous ont jamais contactés pour devenir partenaire de la manifestation nationale comme d’autres médias».
Pourquoi, alors, n’avoir dévoilé ces tensions sur Facebook que cette année? «Parce que nous leur demandons chaque année d’arrêter cela et que, cette fois, ils ne se sont pas contentés d’emprunter notre logo sans autorisation, mais de le travestir grossièrement», nous explique l’ancien politicien au bout du fil, exacerbé.
Ce qui pourrait paraître cocasse au premier abord est pourtant venu bousculer le très sérieux registre de l’Institut fédéral de la protection intellectuelle (IPI).
C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que le directeur de la Semaine du Goût suisse a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux: la société genevoise Sofied SA, qui édite le supplément Entr’Acte, a enregistré officiellement sa propre version du logo de la Semaine du Goût (marque figurative), mais également le nom «La Semaine du Goût Romande» (marque verbale), en décembre 2024.
En fouillant un peu dans ce registre, on découvre qu’au moment de l’enregistrement de la «copie», le logo officiel n’avait, lui, pas encore été protégé. Au bout du fil, Josef Zisyadis nous explique que ce n’est «qu’en apprenant ce que cette société genevoise avait entrepris auprès de l’IPI que nous nous sommes empressés d’enregistrer la Semaine du Goût et notre nouveau logo utilisé depuis plus de 15 ans».
Pourtant, le logo officiel, utilisé actuellement par la manifestation, n’a été enregistré que le 16 juillet 2025. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant? «Nous avions prévu de le faire il y a dix ans, lorsque notre statut est passé d’Association à Fondation pour la promotion Goût», précise le directeur de la manifestation.
Nous avons bien sûr contacté la personne visée par les accusations de la Semaine du Goût suisse sur Facebook. Il s’agit de Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, mais également président du conseil d’administration de la société Sofied SA.
Au bout du fil, il nous déclare ne «toujours pas comprendre» ce qui lui est reproché, «dans la mesure où tout ce que nous avons effectué jusque-là pour la Semaine du Goût n’a été pour lui que profitable et gratuit».
S’il ne conteste pas le fait d’avoir utilisé le visuel de la Semaine du Goût sans autorisation durant plusieurs années, il se dit «attristé de la réaction de Josef Zisyadis, car nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant la Semaine du goût dans notre supplément, en faisant la promotion d’une bonne idée» et dément vouloir s’approprier l’image de la manifestation pour des raisons financières: «C’est n’importe quoi. L’intégralité des publicités parues dans notre supplément provient de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps avec le magazine Le Cafetier».
Laurent Terlinchamp, qui se serait plus volontiers attendu à des remerciements de la part du directeur de la Semaine du Goût, se défend également d’avoir voulu profiter d’un vide dans les registres pour s’approprier le logo officiel de la manifestation:
Faut-il désormais s’attendre à une manifestation parallèle, «romande», puisqu’une nouvelle marque a été enregistrée auprès de l’IPI? «Pas du tout. Nous n’avons rien contre la Semaine du Goût, c’est un événement important pour le pays et les métiers concernés». N’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, deux logos et deux marques similaires se tirent la bourre dans les registres fédéraux, autour d’une même manifestation.
Josef Zisyadis nous glisse qu’il réfléchit à porter l’affaire en justice, mais «après la Semaine du Goût 2025, une chose après l’autre». Au-delà de l’aspect purement juridique, les tensions et les désaccords semblent profonds entre les deux entités.
Alors que Josef Zisyadis nous assure que la Semaine du Goût n’a «jamais collaboré avec la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève», Laurent Terlinchamp affirme le contraire. Pour ne rien simplifier, la société des cafetiers est également l’antenne genevoise de GastroSuisse. «Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec toutes les sections du pays, sauf à Genève», conclut le directeur de l’événement.
De quoi mettre un peu de piment dans la cocotte, à une petite dizaine de jours du quart de siècle de la Semaine du Goût.