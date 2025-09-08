larges éclaircies13°
DE | FR
burger
Suisse
Polémique

La Semaine du Goût piégée par son logo: «Une vraie arnaque!»

A droite, le logo de la Semaine suisse du Goût, qui fête ses 25 ans. A gauche, celui utilisé désormais par le journal Le Cafetier, édité par la société Sofied SA, basée à Genève. Au centre, le patron ...
A droite, le logo de la Semaine suisse du Goût, qui fête ses 25 ans. A gauche, celui utilisé désormais par le journal Le Cafetier, édité par la société Sofied SA, basée à Genève. Au centre, le patron de la manifestation nationale qui démarre le 18 septembre, Josef Zisyadis.image: keystone, semaine suisse du goût, SOFIED SA

La Semaine du Goût piégée par son logo: «Une vraie arnaque!»

Le logo du célèbre événement national est au cœur d’une querelle entre son directeur, Josef Zisyadis, et la Société des cafetiers restaurateurs et hôteliers de Genève, accusée d’utiliser sans autorisation un «faux logo travesti du logo officiel». Le hic, c’est que ce visuel a pourtant été enregistré auprès de l’institut fédéral de la protection intellectuelle... avant celui de la Semaine du Goût. On a tenté de démêler cette drôle d’affaire.
08.09.2025, 05:3508.09.2025, 05:35
Fred Valet
Fred Valet
Plus de «Suisse»

Les Suisses connaissent bien ce logo. Un cuistot un peu dodu, qui brandit une botte de poireaux d’une main et tient une livre de pain dans l’autre. Les Suisses connaissent aussi, bien sûr, la manifestation que ce visuel représente depuis de longues années: la Semaine du Goût suisse.

Alors que l’édition 2025 se tiendra du 18 au 28 septembre prochains, des tensions sont sorties de terre, jeudi, par l’intermédiaire du réseau social Facebook.

«Attention! Ce journal est un faux, un plagiat du Magazine de la Semaine du Goût, avec un faux logo travesti du logo officiel de la manifestation nationale!»
Une accusation publiée par la Semaine du Goût, sur son compte Facebook.

La suite de la publication:

«Il a contacté nos partenaires pour avoir des publicités sur notre dos au nom de la Semaine du Goût. Une vraie arnaque! Une pure opération commerciale scandaleuse! Faites passer l’info chez les mangeurs…»

Une accusation relayée dans la foulée par le directeur de la Semaine du Goût suisse, Josef Zisyadis, toujours sur Facebook: «Un vrai scandale! Sans aucune Vergogne!», a appuyé l’ancienne figure politique vaudoise du POP.

Le journal incriminé n’est pourtant pas un «faux», mais un supplément de la gazette Le Cafetier, baptisé Entr’Acte, largement centenaire, géré par la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève et édité par Sofied SA. Sur sa dernière couverture, on y trouve une mention de la «Semaine du Goût Romande» et un logo, en bas à gauche, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la manifestation nationale.

A quatre exceptions près:

  1. Le cuistot tient une asperge au lieu du poireau.
  2. Le pain dans la main gauche n’est pas le même.
  3. La couleur rouge n’apparait pas au même endroit.
  4. L’appellation «Semaine du Goût Romande» a remplacé «Semaine du Goût» (en trois langues).
Image

Que se passe-t-il?

Joint par watson, Josef Zisyadis confirme ces accusations, en précisant que «cette société genevoise utilise le nom, la renommée et le logo de la Semaine du Goût depuis plusieurs années pour attirer les annonceurs, alors qu’ils ne nous ont jamais contactés pour devenir partenaire de la manifestation nationale comme d’autres médias».

Pourquoi, alors, n’avoir dévoilé ces tensions sur Facebook que cette année? «Parce que nous leur demandons chaque année d’arrêter cela et que, cette fois, ils ne se sont pas contentés d’emprunter notre logo sans autorisation, mais de le travestir grossièrement», nous explique l’ancien politicien au bout du fil, exacerbé.

Si l’édition 2021, lorsque Genève était Ville du Goût, n’arbore pas le logo de la Semaine du Goût, les suivantes l’ont affiché, de 2022 à 2024. Accompagné d’une police d’écriture qui n’est pas celle u ...
Si l’édition 2021, lorsque Genève était Ville du Goût, n’arbore pas le logo de la Semaine du Goût, les suivantes l’ont affiché, de 2022 à 2024. Accompagné d’une police d’écriture qui n’est pas celle utilisée par la manifestation nationale.images: site de la gazette Le Cafetier

Ce qui pourrait paraître cocasse au premier abord est pourtant venu bousculer le très sérieux registre de l’Institut fédéral de la protection intellectuelle (IPI).

C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que le directeur de la Semaine du Goût suisse a décidé de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux: la société genevoise Sofied SA, qui édite le supplément Entr’Acte, a enregistré officiellement sa propre version du logo de la Semaine du Goût (marque figurative), mais également le nom «La Semaine du Goût Romande» (marque verbale), en décembre 2024.

En fouillant un peu dans ce registre, on découvre qu’au moment de l’enregistrement de la «copie», le logo officiel n’avait, lui, pas encore été protégé. Au bout du fil, Josef Zisyadis nous explique que ce n’est «qu’en apprenant ce que cette société genevoise avait entrepris auprès de l’IPI que nous nous sommes empressés d’enregistrer la Semaine du Goût et notre nouveau logo utilisé depuis plus de 15 ans».

«La marque Semaine du Goût est déposée depuis le 10 avril 2000 auprès de cet organisme fédéral»
Josef Zisyadis, directeur

Pourtant, le logo officiel, utilisé actuellement par la manifestation, n’a été enregistré que le 16 juillet 2025. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant? «Nous avions prévu de le faire il y a dix ans, lorsque notre statut est passé d’Association à Fondation pour la promotion Goût», précise le directeur de la manifestation.

L’enregistrement faite par Sofied SA, Société Financière d'Editions:

Image

Et ceux de la Semaine du Goût suisse:

Image

Nous avons bien sûr contacté la personne visée par les accusations de la Semaine du Goût suisse sur Facebook. Il s’agit de Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, mais également président du conseil d’administration de la société Sofied SA.

Au bout du fil, il nous déclare ne «toujours pas comprendre» ce qui lui est reproché, «dans la mesure où tout ce que nous avons effectué jusque-là pour la Semaine du Goût n’a été pour lui que profitable et gratuit».

S’il ne conteste pas le fait d’avoir utilisé le visuel de la Semaine du Goût sans autorisation durant plusieurs années, il se dit «attristé de la réaction de Josef Zisyadis, car nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant la Semaine du goût dans notre supplément, en faisant la promotion d’une bonne idée» et dément vouloir s’approprier l’image de la manifestation pour des raisons financières: «C’est n’importe quoi. L’intégralité des publicités parues dans notre supplément provient de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis longtemps avec le magazine Le Cafetier».

Laurent Terlinchamp, qui se serait plus volontiers attendu à des remerciements de la part du directeur de la Semaine du Goût, se défend également d’avoir voulu profiter d’un vide dans les registres pour s’approprier le logo officiel de la manifestation:

«Dans mon monde, toutes les opérations gagnant-gagnant sont utiles et vertueuses. Alors que l’on nous reprochait d’utiliser le logo de la Semaine du Goût, on s’est aperçu qu’il n’était pas protégé. Nous n’avons pas du tout profité de la situation. C’est au contraire pour éviter toute ambiguïté que l’on a déposé la Semaine du Goût Romande et ce logo»
Laurent Terlinchamp

Faut-il désormais s’attendre à une manifestation parallèle, «romande», puisqu’une nouvelle marque a été enregistrée auprès de l’IPI? «Pas du tout. Nous n’avons rien contre la Semaine du Goût, c’est un événement important pour le pays et les métiers concernés». N’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, deux logos et deux marques similaires se tirent la bourre dans les registres fédéraux, autour d’une même manifestation.

Josef Zisyadis nous glisse qu’il réfléchit à porter l’affaire en justice, mais «après la Semaine du Goût 2025, une chose après l’autre». Au-delà de l’aspect purement juridique, les tensions et les désaccords semblent profonds entre les deux entités.

Alors que Josef Zisyadis nous assure que la Semaine du Goût n’a «jamais collaboré avec la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève», Laurent Terlinchamp affirme le contraire. Pour ne rien simplifier, la société des cafetiers est également l’antenne genevoise de GastroSuisse. «Nous avons toujours eu de très bonnes relations avec toutes les sections du pays, sauf à Genève», conclut le directeur de l’événement.

De quoi mettre un peu de piment dans la cocotte, à une petite dizaine de jours du quart de siècle de la Semaine du Goût.

L’analyse d’une avocate spécialisée
Nous avons contacté l’avocate Maud Fragnière, associée au sein du cabinet Kasser Schlosser avocats SA, à Lausanne, pour en savoir plus.

Peut-on considérer que la Semaine du Goût a perdu son logo officiel?
Non. En vertu de l’article 14 de la loi sur la protection des marques (LPM), même si un tiers enregistre un signe que nous utilisons et n’avons pas enregistré, nous conservons le droit de poursuivre l’utilisation de notre signe. Par ailleurs, si un tiers se glisse dans notre sillage, par exemple pour profiter de notre renommée, en déposant un signe très similaire au nôtre, ce tiers commet éventuellement un acte de concurrence déloyale et peut donc être attaqué à ce titre.

La Semaine du Goût pourrait-elle saisir la justice afin d’en interdire son utilisation?
Si les droits d’auteur sur le logo appartiennent (ont été cédés/mis en licence) à la Semaine du Goût, alors effectivement, un tiers ne peut utiliser ce même logo (même légèrement modifié) sans avoir pour cela obtenu le consentement de la Semaine du Goût.

Pourquoi a-t-il été possible d’enregistrer «La Semaine du Goût Romande» auprès de l’IPI, malgré les similitudes évidentes avec la «Semaine du Goût»?
L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle n’examine pas les éventuels risques de confusion avec des marques ou manifestations existantes. Ce travail doit être fait directement par les parties concernées, au besoin en saisissant les tribunaux. Cela dit, il n’est pas sûr que la Semaine du Goût suisse puisse véritablement interdire aux genevois l’utilisation du nom La Semaine du Goût Romande, dans la mesure où la désignation semaine du goût est peu originale, donc potentiellement non protégeable.

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
1
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Vevey redoute l’arrivée d'un club junior israélien
La Zana Cup, tournoi de basket U16, se tient ce week-end à Vevey sous haute tension. La venue du club israélien du Maccabi Tel Aviv divise.
La Zana Cup, un rendez-vous du basket junior en Suisse romande, s’ouvre ce vendredi à Vevey dans une ambiance pesante. Au cœur de la polémique: la participation du Maccabi Tel Aviv, accusé par des militants propalestiniens et plusieurs élus locaux d’afficher son soutien à la politique d’Israël.
L’article