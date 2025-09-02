Une Suissesse menace une école et se fait arrêter

Une femme suisse de 28 ans a été arrêtée vendredi à Wallisellen (ZH) après avoir proféré des menaces. Plus de 500 élèves et enseignants ont été évacués de l'établissement.

Vendredi, la police a arrêté une femme suspectée d’être à l’origine de menaces contre une école à Wallisellen (ZH). L'établissement scolaire Bürgli avait dû être entièrement évacué, mais les fouilles sur place n'avaient rien donné. La suspecte, une Suissesse de 28 ans, a été placée en détention provisoire. Ses motifs restent inconnus.

La police cantonale zurichoise a annoncé mardi que la suspecte, arrêtée vendredi après-midi à l’issue de l’enquête policière, a depuis été placée en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte.

Quartier entièrement verrouillé

Vendredi dernier peu après 8 heures, la police avait reçu un appel signalant une menace proférée par voie électronique contre une école de Wallisellen. L'ensemble du site scolaire avait alors été évacué et le quartier bouclé: plus de 500 élèves et enseignants avaient été mis à l'abri dans une salle polyvalente.

La police, assistée de chiens de service, n'a toutefois trouvé aucun objet suspect dans et autour du bâtiment scolaire, qui a rouvert en milieu d'après-midi. Les cours n'ont cependant pas repris vendredi.

Les circonstances exactes ainsi que les motifs de la suspecte ne sont pas encore clarifiés. L'enquête se poursuit. (lem/ats)