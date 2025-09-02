en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Zurich: une Suissesse menace une école et se fait arrêter

Une Suissesse menace une école et se fait arrêter

Le vendredi 29 août, la police a dû évacuer le lycée de Wallisellen en raison d&#039;une menace. Image : brk news
Une femme suisse de 28 ans a été arrêtée vendredi à Wallisellen (ZH) après avoir proféré des menaces. Plus de 500 élèves et enseignants ont été évacués de l'établissement.
02.09.2025, 16:0402.09.2025, 16:04
Plus de «Suisse»

Vendredi, la police a arrêté une femme suspectée d’être à l’origine de menaces contre une école à Wallisellen (ZH). L'établissement scolaire Bürgli avait dû être entièrement évacué, mais les fouilles sur place n'avaient rien donné. La suspecte, une Suissesse de 28 ans, a été placée en détention provisoire. Ses motifs restent inconnus.

La police cantonale zurichoise a annoncé mardi que la suspecte, arrêtée vendredi après-midi à l’issue de l’enquête policière, a depuis été placée en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte.

Quartier entièrement verrouillé

Vendredi dernier peu après 8 heures, la police avait reçu un appel signalant une menace proférée par voie électronique contre une école de Wallisellen. L'ensemble du site scolaire avait alors été évacué et le quartier bouclé: plus de 500 élèves et enseignants avaient été mis à l'abri dans une salle polyvalente.

Zurich prend une décision radicale vis-à-vis du français à l'école

La police, assistée de chiens de service, n'a toutefois trouvé aucun objet suspect dans et autour du bâtiment scolaire, qui a rouvert en milieu d'après-midi. Les cours n'ont cependant pas repris vendredi.

Les circonstances exactes ainsi que les motifs de la suspecte ne sont pas encore clarifiés. L'enquête se poursuit. (lem/ats)

Plus d'articles sur la police
Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif
Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif
de Cynthia Ruefli
«Tout le monde peut mourir dans le Léman»
«Tout le monde peut mourir dans le Léman»
de Alyssa Garcia
Encore une prise d'otage: que se passe-t-il dans l'Arc jurassien?
Encore une prise d'otage: que se passe-t-il dans l'Arc jurassien?
de Cynthia Ruefli
Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller
1
Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller
de Oliver Wietlisbach
Thèmes
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Les sociétés suisses n’ont pas pour habitude de citer la concurrence dans leurs campagnes de pub. Dans le cadre de son 100e anniversaire, le géant orange dit «merci» à Coop pour avoir pompé ses meilleures idées, comme les glaces ou le liquide vaisselle.
Depuis quelques mois, une douce guerre marketing se joue entre les deux mastodontes de la grande distribution. Stratégies plus dégourdies, mentions discrètes ou tacles appuyés à la concurrence, les publicités de Coop et de Migros sortent des rails d’ordinaire très policés. Récemment, les deux géants orange s’étaient par exemple approprié le slogan de l’ennemi.
L’article