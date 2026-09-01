«Le pire» a été évité à Aarau: l’organisateur de la rave party sort du silence

L'organisateur de la rave party endeuillée par une fusillade mortelle à Aarau défend le dispositif de sécurité mis en place et appelle à renforcer la présence policière autour des grands événements. Keystone

Après la fusillade qui a fait un mort et cinq blessés lors d’une rave party à Aarau, l’organisateur de l’événement sort du silence. Olivier Grein défend son dispositif de sécurité et estime que seule une présence policière renforcée permettra d’éviter de nouveaux drames.

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Olivier Grein, l'organisateur de la rave party à Aarau endeuillée par une fusillade mortelle le week-end dernier, défend dans la presse le dispositif de sécurité. Les responsables politiques sont dans l'obligation d'agir, estime le directeur d'Urban Agency Events.

«Seul un déploiement massif de forces de police permet d'empêcher une attaque armée contre une foule importante» Olivier Grein dans la Neue Zürcher Zeitung , ce mardi

«Si une telle attaque vient de l'extérieur, je ne vois pas ce que nous pouvons faire», ajoute-t-il, rappelant que l'organisateur est responsable de la sécurité sur le site, tandis que la police s'occupe des abords. «A l'avenir, la police sera probablement plus présente lors des grands événements, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays», poursuit-il.

Mais tout dépendra de la réaction des responsables politiques, relève Olivier Grein, car cela concerne tous les types d'événements, du tournoi amateur au concert dans un stade.

«Aujourd'hui, j'ai l'impression que la protection des données et de la vie privée prime sur la prévention des crimes»

Le directeur d'Urban Agency Events salue le travail des agents de sécurité présents lors des tirs, qui ont permis d'éviter le pire. «Alors que les coups de feu fusaient encore, ils ont forcé les issues de secours pour que les gens puissent s'enfuir dans toutes les directions». Le responsable de la fête a mis un blessé en sécurité et lui a prodigué les premiers secours, relève encore Olivier Grein.

La fusillade s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau lors d'une rave party organisée par Urban Agency Events. Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. La police cantonale a annoncé lundi l'arrestation d'un suspect, un Suisse de 43 ans. Ses motifs ne sont pas encore connus. (mbr/ats)