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Fusillade d'Aarau: un suspect a été arrêté

epa13201954 Police officers stand guard at the Schachen horse racing track, the site of a deadly rave party shooting incident, in Aarau, Switzerland, 31 August 2026. One person was killed, and five ot ...
La fusillade survenue à Aarau a fait un mort et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche.Keystone

Un homme arrêté: il s'agirait du principal suspect

Un homme a été arrêté en lien avec les événements de ce week-end. Il s'agit d'un Suisse de 43 ans considéré comme principal suspect.
31.08.2026, 13:0931.08.2026, 14:23

La police cantonale argovienne a arrêté un Suisse de 43 ans dans la nuit de dimanche à lundi, à la suite de la fusillade survenue la veille à Aarau. A l'heure actuelle, la police part du principe qu'il s'agit d'un auteur isolé.

L'homme a été interpellé lundi, peu avant 01H00, a indiqué lundi la police argovienne. Il a été placé en garde à vue en tant que principal suspect. L'enquête visant à déterminer le déroulement exact des faits ainsi que le contexte et le mobile éventuel est toujours en cours.

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On part du principe qu'il s'agit d'un auteur isolé, selon les déclarations de la police cantonale. Cette dernière annonce qu'elle communiquera les détails mercredi et ne fournira aucune autre information d’ici là. (jzs/ats)

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