La police a retrouvé une douzaine de douilles de fusil d'assaut. Mais de quel type? Image: keystone / shutterstock

Fusillade en Argovie: «C'est une munition pour Kalachnikov»

Après la fusillade mortelle d’Aarau, le calibre des douilles retrouvées intrigue: elles correspondent à certains types de Kalachnikov. L'utilisation d'un «Fass 90» de l'armée suisse semble exclue. On fait le point avec un expert.

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«On pense toujours que ça n'arrive qu'ailleurs», dit une habitante d'Aarau, choquée. Et pourtant, l'impensable a eu lieu: la petite capitale cantonale, 23 000 habitants environ, a été le théâtre d'une fusillade mortelle durant une rave party. Bilan: une jeune femme tuée par balles et plusieurs personnes blessées.

Après le choc, les questions. Les auteurs sont encore en fuite et le mobile du crime reste inconnu. Et puis, les armes utilisées. Quelles sont-elles? Mystère. La police argovienne a toutefois indiqué le calibre des douilles retrouvées, notamment une de 9mm, qui correspond à une munition de pistolet. Et surtout: au moins une douzaine de 5,45 x 39mm, de fusil d'assaut.

Un fusil d'assaut? Pourrait-il s'agir de la munition utilisée par le fusil de l'armée suisse, le fameux «Fass 90»? «C'est strictement impossible», nous confirme Frank Radoux, propriétaire d'une armurerie dans le canton de Vaud. Le fusil bien connu des recrues tire la munition 5,56 x 45mm.

«La munition de 5,45 x 39mm est incompatible avec le Fass 90» Frank Radoux, gérant d'armurerie

Munitions pour Kalachnikov

Quelles armes utilisent ce calibre, alors? «C'est une version petit calibre de la munition Kalachnikov classique, de 7,62 x 39mm. Elle est apparue dans les années 1970.» Plusieurs armes peuvent en consommer: Ak-74, Aks-74u, Ak-105 et d'autres encore. On les reconnaît aux fusils consommant la munition classique par la forme du magasin, moins incurvée.

Une boîte de 5,45 x 39 mm, un calibre habituellement usité avec des Kalachnikov de type Ak-74. Image: Shutterstock

«Ces armes sont principalement manipulées par les forces militaires et policières de l'ancien Pacte de Varsovie», explique Frank Radoux. Soit de nombreux pays d'Europe de l'Est.

«Ces munitions sont particulièrement rares en Suisse» Frank Radoux, gérant d'armurerie

En l'occurrence, il est possible d'acheter une Kalachnikov de ce calibre pour le tir sportif en Suisse, avec des restrictions, notamment à cause de la taille du magasin. «Il faut un permis exceptionnel pour ce genre d'armes», indique Frank Radoux, qui explique en vendre très rarement. «Ce sont souvent des collectionneurs qui les acquièrent. Ils sont sévèrement contrôlés et disposent de chambres fortes.»

Utilisées sur le front, en Ukraine

Le gérant d'armurerie pointe du doigt un autre endroit où ces armes et ce calibre sont encore employés en nombre: la guerre en Ukraine. Sur le front, les deux camps utilisent des fusils tirant cette munition, parmi d'autres. La munition est donc encore produite en grande quantité pour être acheminée directement vers les lignes de front.

Un soldat ukrainien et son fusil Ak-74, qui tire la munition en question. Image: Shutterstock

«Tant l'Ukraine que la Russie disposent de ce genre de munition», indique Frank Radoux. «Elles sont encore produites à des fins de guerre, via des canaux étatiques.» Et d'indiquer que certaines de ces armes se perdent parfois au profit des mafias européennes.