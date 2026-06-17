Inspectrices, inspecteurs de police et gendarmes composent une nouvelle unité en civil. Image: watson

G7, grève féministe: c'est quoi cette nouvelle unité de la police vaudoise?

Une nouvelle unité des forces de l'ordre vaudoise a été déployée le week-end dernier, lors de la Grève féministe et des manifestations anti-G7. Quelle est sa mission? watson s'est renseigné.

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«Comme ça vous pouvez constater par vous-même qu’on est aussi vraiment sympa au sein de la police!» sourit un gendarme sur l’esplanade de Montbenon samedi 13 juin, aux abords de la manifestation de la Grève féministe à travers Lausanne. L'homme, habillé en civil, porte un gilet gris qui le différencie du reste des personnes présentes. Dans son dos, une inscription inédite au sein des forces de l'ordre vaudoises:

«Police/Gendarmerie Dialogue Population»

La nouvelle unité policière Dialogue Population, inaugurée le samedi 13 juin à Lausanne Image: watson

Les fonctionnaires ont chacun un écouteur vissé dans une oreille. En les observant de plus près, on finit par deviner leurs gilets pare-balles sous leurs chasubles. Ils semblent être là en mode observation, prêts à répondre aux questions des participantes et participants de la manif’. Que font-ils là? Quelle est cette nouvelle unité dont nous ignorions l'existence?



Pour en savoir plus, nous sommes poliment renvoyés vers le service de presse de la police vaudoise.

Directrice de la communication de la police cantonale et des relations citoyennes, Olivia Cutruzzolà confirme à watson la nouveauté: les forces de l’ordre vaudoises viennent de créer et d’inaugurer leur «team Dialogue Population» à l’occasion de la tenue de la Grève féministe puis de la mobilisation contre le G7 à Evian (F). Des policiers en civil munis de ces gilets gris étaient présents dans certaines gares vaudoises en direction de Genève le dimanche 14 juin.

Alors, pourquoi avoir créé cette unité?

«Elle est le fruit d’une réflexion menée de longue date par la police cantonale vaudoise, animée par la volonté constante d’innover dans ses prestations au service de la population. L’inspiration vient des excellents résultats obtenus depuis de nombreuses années par la police municipale de Zurich, ainsi que des bonnes pratiques développées par d’autres polices alémaniques.» Olivia Cutruzzolà

La Grève féministe a eu lieu à Lausanne le 13 juin exceptionnellement en 2026. Keystone

Du côté vaudois, l'ambition est claire: pérenniser cette prestation et la déployer lors de tout rassemblement d’importance où elle peut contribuer à l’information, l’apaisement et à la sécurité. La porte-parole de la police cantonale précise:

«Plusieurs échanges approfondis, rencontres et une formation spécialisée ont permis de préparer nos spécialistes. Lors de la Grève féministe de Lausanne, des collègues zurichois étaient d’ailleurs présents à nos côtés pour nous faire bénéficier de leur précieuse expérience: un bel exemple de coopération intercantonale.» Olivia Cutruzzolà , porte-parole de la police vaudoise

Ce team Dialogue Population réunit une trentaine de collaboratrices et collaborateurs, gendarmes ainsi qu’inspectrices et inspecteurs, spécialement formés à cette mission, qui se décline sur trois axes fondamentaux:

établir un contact direct, humain et bienveillant avec les personnes présentes

transmettre en temps réel toute information utile au bon déroulement de l’événement (par exemple, signaler un accident ou tout élément pouvant nécessiter un arrêt momentané du cortège)

désamorcer d’éventuelles tensions par l’écoute et l’échange, avant qu’elles ne s’intensifient.

Sont-ils armés? «Equipés discrètement»

Quant à savoir si ces agents en civil sont armés, la réponse officielle demeure évasive: «Par souci de responsabilité, nos policiers disposent d’un équipement discret de protection, garantissant à la fois la sécurité des personnes présentes et celle de nos collaborateurs en cas de situation imprévue», déclare Olivia Cutruzzolà, qui tient à souligner que l’accent reste toutefois résolument mis sur le dialogue et la proximité.

Après ce chaud week-end du 13 et 14 juin, riches en évènements potentiellement sensibles, quand et où cette nouvelle unité vaudoise Dialogue Population sera-t-elle visible sur le terrain?

«Ce dispositif a vocation à être déployé durablement. Il sera activé chaque fois qu’un évènement ou un rassemblement le justifie, avec la souplesse nécessaire pour s’adapter à chaque contexte. Notre engagement est clair: faire de cette approche par le dialogue un pilier de notre relation avec la population, ceci en complémentarité des autres dispositifs traditionnels, comme la circulation, l’ordre public, le judiciaire, etc.» Olivia Cutruzzolà

Vidéo: watson