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Ce chantier d'Implenia est dangereux pour les piétons à Lausanne

La palissade métallique d&#039;un chantier d&#039;implenia qui a débuté en juin 2026 s&#039;est de nouveau effondrée sur le trottoir le soir du jeudi 16 juillet.
La police lausannoise est intervenue dans la soirée du 16 juillet pour tenter de libérer le trottoir.Image: watson

Ce chantier d'Implenia est dangereux pour les piétons à Lausanne

Sur un chantier de l’avenue Juste-Olivier, des palissades métalliques se sont effondrées à plusieurs reprises sur le trottoir. Aucun blessé à déplorer mais des habitants avaient alerté en juin. La Ville annonce un contrôle. Quant au maître d'oeuvre, il invoque les vents violents et a désormais renforcé l’installation.
22.07.2026, 05:2922.07.2026, 05:29
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

La scène aurait pu très mal tourner. Jeudi 16 juillet, vers 21h20, des palissades métalliques entourant un chantier de l’avenue Juste-Olivier, à Lausanne, se sont éffondrées sur le trottoir. Par chance, aucun piéton ne passait à cet instant. Quelques minutes plus tôt, selon des habitants du quartier, plusieurs personnes empruntaient pourtant cet axe.

Alertée, Police Secours a dépêché une patrouille sur place. Peu avant 22h, un policier parvient seul à redresser les panneaux et tente de les fixer (voir photo). Hélas... Une dizaine de minutes plus tard, dans un nouveau fracas, la structure se renverse de nouveau sur le trottoir. Là encore, plus de peur que de mal. Le passage piéton, lui, devient impraticable.

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Série d'incidents au même endroit en un mois

Ce double incident du 16 juillet n’est pas isolé. Selon les éléments recueillis par watson, une partie de la palissade s'était déjà affaissée brusquement sur le trottoir le 19 juin, alors que le vent n’était pas tempétueux, d'après des témoins.

Quelques jours plus tôt, le 10 juin, au moins habitant avait déjà alerté Police secours peu après la pose des palissades, en raison du passage insuffisant laissé aux piétons, ce qui poussait certains passants à empiéter sur une chaussée très fréquentée, notamment par les bus des TL. A chaque fois, ce sont donc des riverains qui ont alerté la police, qui ensuite a averti Implenia semble-t-il. L'entreprise a également été avertie par watson dès le 19 juillet.

pallissade d&#039;un chantier implenia écroulée sur un trottoir au centre de Lausanne jeudi soir 16 juillet.
Un des affaissements soudain le soir du 16 juillet.Image: watson

Contactée, la Direction lausannoise du logement, de l’environnement et de l’architecture, rappelle que toutes les installations de chantier sur le domaine public sont précédées d’une séance de coordination avec les services communaux concernés. Pour ce chantier, cette séance a eu lieu le 21 mai dernier. Les règles de sécurité y auraient été rappelées. La Ville précise ensuite que des contrôles ponctuels peuvent être effectués, généralement sur demandes ou signalements.

La responsabilité? Au maître d’ouvrage

Après les intempéries du 16 juillet, le maître d’ouvrage et son représentant ont mis en place, selon la Ville, des mesures de renforcement de la stabilité de l’installation. D’autres mesures sont aussi en cours pour réduire la prise au vent. L’Unité de prévention des accidents de la Ville de Lausanne doit programmer une visite et une séance la semaine prochaine avec le maître d’ouvrage ou son représentant, afin de vérifier la mise en place de ces mesures et la stabilité de la palissade. L'Exécutif rappelle aussi:

«Le maître d’ouvrage et son représentant légal doivent respecter les règlements applicables, notamment le règlement de prévention des accidents dus aux chantiers»
Ville de Lausanne

L'article 7 de ce règlement porte justement sur les clôtures, les aménagements annexes, l’éclairage et la signalisation. Les éventuelles conséquences juridiques varient toutefois «de cas en cas».

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Implenia pointe le vent

Implenia, de son côté, affirme que: «La sécurité de nos collaborateurs ainsi que celle des riverains et des passants est une priorité absolue». Le groupe assure que l’installation du chantier de l’avenue Juste-Olivier avait été sécurisée «conformément aux exigences en vigueur», mais attribue l’incident du 16 juillet aux «vents violents» de la soirée.

L’entreprise annonce avoir pris plusieurs mesures supplémentaires: ajout de béquilles de contreventement, remplacement d’un tronçon de palissade par une clôture Héras dans la zone du couloir venteux, contrôle des colliers de fixation et du serrage des clôtures. Elle indique aussi avoir tenu plusieurs séances sur site avec les intervenants de la commune afin de définir les moyens à mettre en œuvre pour le flux et la sécurité des riverains. Implenia reconnaît par ailleurs:

«Au moment de l’installation du chantier, les barrières donnant sur l’avenue Juste-Olivier étaient initialement légèrement en retrait par rapport à l’implantation souhaitée»
renforcement de la strucuture de palissade métallique sur le trottoir pour un chantier Implenia à Lausanne après intervention de la police et de la Ville
Les travaux de renforcement enfin réalisés, après un mois d'incidents.Image: watson

Selon le groupe, des services communaux l’ont averti et «ce problème a été instantanément corrigé». Le lendemain de l’incident, soit le vendredi 17 juillet, watson est retourné sur place. Des ouvriers étaient affairés autour de la palissade. Des béquilles de renfort avaient notamment été fixées au sol pour stabiliser la structure. Ces travaux confirment que l’installation a bien été consolidée après la double chute de la veille.

Reste une chronologie difficile à réduire à un seul coup de vent, entre le premier signalement du 10 juin, l’affaissement du 19 juin et la double chute du 16 juillet sur ce même chantier bordant un axe piéton fréquenté... La Ville annonce des contrôles, tout comme Implenia, mais force est de constater que le dispositif initial, lui, n’a pas suffi à éviter que des panneaux métalliques finissent plusieurs fois sur le trottoir.

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