beau temps30°
DE | FR
burger
Suisse
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: un accident mortel à la piscine des Mélèzes

Une personne saute du plongeoir dans l&#039;eau de la piscine pendant une demonstration de plongeons lors de l&#039;inauguration de la nouvelle piscine des Melezes le samedi 21 juin 2025 a La Chaux-de ...
La zone des plongeoirs de la piscine des Mélèzes (image d'archives).Image: KEYSTONE

Un accident dramatique frappe la piscine de La Chaux-de-Fonds

Un accident dramatique a eu lieu à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds: un jeune a sauté du plongeoir de 5 mètres sur un baigneur se trouvant dans le bassin. Ce dernier est décédé sur les lieux. Le jeune garçon n'a pas été identifié.
12.08.2025, 19:1912.08.2025, 20:35
Plus de «Suisse»

Les bassins de la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ont été évacués mardi après-midi suite à un accident mortel. Selon un communiqué de la police cantonale neuchâteloise, «un homme de 67 ans a perdu la vie après avoir été grièvement blessé lors d’un accident».

En cause, un incident peu habituel et dramatique, qui a eu lieu peu avant 14h30: «un jeune garçon, en sautant du plongeoir de 5 mètres, est tombé sur un autre baigneur». Des témoins cités par le quotidien Arcinfo confirment qu'un jeune a sauté du plongeoir et atterri sur une tierce personne qui se trouvait dans le bassin.

Une personne saute du plongeoir dans l&#039;eau de la piscine pendant une demonstration de plongeons lors de l&#039;inauguration de la nouvelle piscine des Melezes le samedi 21 juin 2025 a La Chaux-de ...
(Image d'illustration)Image: KEYSTONE

Cette dernière, grièvement blessée, est décédée sur place. La victime était domiciliée dans la région. La piscine a été fermée et doit rouvrir mercredi.

Le jeune garçon n'a pas été identifié

Les personnes présentes lors des faits ont été entendues par les gendarmes, nous dit-on. Le procureur de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes et les circonstances de cet accident.

L'enquête n'a, pour l'heure, «pas permis d’identifier le jeune garçon impliqué dans cet accident». La police a lancé un appel à témoins.

«La police neuchâteloise recherche un garçon d’une dizaine d’années, aux cheveux châtains, qui portait probablement un maillot de bain bleu foncé et était possiblement accompagné d’une dame»
Police cantonale neuchâteloise

L'intervention a «mobilisé quatre patrouilles de gendarmerie, plusieurs patrouilles de la police judiciaire, une ambulance, trois sapeurs-pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et le SMUR», indique le communiqué.

Rénovée en 2023

La nouvelle piscine des Mélèzes avait été inaugurée le samedi 21 juin. Datant de 1954, les infrastructures avaient été modernisées avec notamment un nouveau système de traitement de l'eau et des bassins en inox à débordement.

La rénovation, qui a couté plus de 11 millions de francs, a été entamée en août 2023. Elle a duré plus d'un an à cause de retards dus notamment à la météo défavorable, repoussant son inauguration à cette année.

(acu avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
4
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
La Chaux-de-Fonds ravagée par une tempête
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Un avion s'écrase dans le Léman
Un petit avion s'est écrasé dans le Léman ce mardi, dans les environs de Vevey. Ses passagers ont pu quitter l'habitable. L'appareil a sombré en moins de quinze minutes.
Stupeur dans le ciel vaudois à hauteur de Vevey, ce mardi. Comme le rapporte 20 minutes, un petit avion en difficulté a été aperçu proche de la côte en train de perdre de l'altitude. Comme le montre une vidéo publiée sur le site du quotidien, celui-ci frappe ensuite la surface du lac avant de se retourner.
L’article