Un accident dramatique frappe la piscine de La Chaux-de-Fonds

Un accident dramatique a eu lieu à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds: un jeune a sauté du plongeoir de 5 mètres sur un baigneur se trouvant dans le bassin. Ce dernier est décédé sur les lieux. Le jeune garçon n'a pas été identifié.

Les bassins de la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ont été évacués mardi après-midi suite à un accident mortel. Selon un communiqué de la police cantonale neuchâteloise, «un homme de 67 ans a perdu la vie après avoir été grièvement blessé lors d’un accident».

En cause, un incident peu habituel et dramatique, qui a eu lieu peu avant 14h30: «un jeune garçon, en sautant du plongeoir de 5 mètres, est tombé sur un autre baigneur». Des témoins cités par le quotidien Arcinfo confirment qu'un jeune a sauté du plongeoir et atterri sur une tierce personne qui se trouvait dans le bassin.

Cette dernière, grièvement blessée, est décédée sur place. La victime était domiciliée dans la région. La piscine a été fermée et doit rouvrir mercredi.

Le jeune garçon n'a pas été identifié

Les personnes présentes lors des faits ont été entendues par les gendarmes, nous dit-on. Le procureur de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes et les circonstances de cet accident.

L'enquête n'a, pour l'heure, «pas permis d’identifier le jeune garçon impliqué dans cet accident». La police a lancé un appel à témoins.

«La police neuchâteloise recherche un garçon d’une dizaine d’années, aux cheveux châtains, qui portait probablement un maillot de bain bleu foncé et était possiblement accompagné d’une dame» Police cantonale neuchâteloise

L'intervention a «mobilisé quatre patrouilles de gendarmerie, plusieurs patrouilles de la police judiciaire, une ambulance, trois sapeurs-pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et le SMUR», indique le communiqué.

Rénovée en 2023

La nouvelle piscine des Mélèzes avait été inaugurée le samedi 21 juin. Datant de 1954, les infrastructures avaient été modernisées avec notamment un nouveau système de traitement de l'eau et des bassins en inox à débordement.

La rénovation, qui a couté plus de 11 millions de francs, a été entamée en août 2023. Elle a duré plus d'un an à cause de retards dus notamment à la météo défavorable, repoussant son inauguration à cette année.

