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Un homme arrêté pour le meurtre présumé de son épouse à Grabs

Un homme arrêté pour le meurtre présumé de son épouse à Grabs

Une femme de 71 ans est décédée à Grabs malgré les tentatives de réanimation, et son mari de 67 ans est soupçonné de l'avoir tuée.
26.04.2026, 13:2826.04.2026, 13:28
La police saint-galloise n&#039;a pu que constater la mort du bouledogue dimanche (image d&#039;illustration).
La police cantonale de Saint-Gall a ouvert une enquête pour homicide présumé après que les investigations aient suggéré que la mort n'était pas d'origine naturelle.Keystone

Un homme de 67 ans est soupçonné d'avoir tué son épouse à Grabs. La femme, âgée de 71 ans, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi malgré les tentatives de réanimation menées par les secours. Son mari a été arrêté, a indiqué dimanche la police cantonale de Saint-Gall.

Les secours ont été appelés à 02h45 dans une maison individuelle à Grabs pour une urgence médicale. Pour cette Suissesse de 71 ans, l'aide est toutefois arrivée trop tard. Elle est décédée sur place, selon un communiqué.

Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles. Sous la direction du Ministère public de Saint-Gall, la police a ouvert une enquête contre son mari, un Suisse de 67 ans, pour homicide présumé. (dal/ats)

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