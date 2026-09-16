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Un homme retrouvé sans vie à proximité d'un chantier à Bienne

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
Image: KEYSTONE

Un homme retrouvé sans vie à proximité d'un chantier à Bienne

Un homme a été retrouvé sans vie lundi matin à proximité d'un chantier à Bienne. L'intervention d'un tiers n'est, pour l'heure, pas exclue.
16.09.2026, 14:1416.09.2026, 14:14

Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé lundi peu avant 6h30, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué. Malgré les mesures de réanimation immédiatement engagées par des tiers et les forces d'intervention dépêchées sur place, ce dernier est décédé.

La police dispose d'indices concrets quant à son identité, mais une identification formelle n'a pas encore eu lieu. En outre, elle n'exclut pour l'heure ni la thèse de l'accident ni celle de l'intervention d'un tiers.

Plusieurs services de la police cantonale

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public Jura bernois-Seeland.

Toute personne ayant constaté des faits suspects dimanche, notamment en fin d'après-midi ou en soirée, à proximité du chemin de Beaumont, et susceptible de fournir des renseignements pertinents est priée de s'adresser à la police cantonale bernoise.

L'intervention a mobilisé plusieurs services de la police cantonale bernoise, mais aussi des collaborateurs de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne. (ats)

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