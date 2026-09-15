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La Suisse se dote d'une nouvelle pièce en or pour Swissmint

Émission d’une nouvelle monnaie spéciale en or pour les 120 ans du bâtiment de Swissmint
Voici la pièce en question.Image: swissmint

La Suisse se dote d'une nouvelle pièce de 50 francs en or

Swissmint lancera le 17 septembre une nouvelle monnaie spéciale en or pour célébrer les 120 ans de son bâtiment historique à Berne.
15.09.2026, 14:2915.09.2026, 14:29

Baptisée «120 ans du bâtiment Swissmint», cette pièce de collection sera produite à seulement 4000 exemplaires. Son prix de vente a été fixé à 1265 francs, pour une valeur nominale de 50 francs. Elle pèse 11,29 grammes, mesure 25 millimètres de diamètre et est constituée d'un alliage contenant 90% d'or.

La pièce rend hommage au siège de Swissmint, construit entre 1903 et 1906 par l'architecte bernois Theodor Gohl à qui la Confédération doit de nombreux bâtiments officiels. Dans un style néo-Renaissance, l'Hôtel des Monnaies est entré en fonction en 1906, lorsque «le Conseil fédéral au grand complet a visité le bâtiment», écrit l'office fédéral.

La pièce en or des 120 ans du bâtiment de Swissmint

Sur les 4,35 cm² de l'avers, les graveurs ont reproduit plusieurs détails de sa façade: le portail d'entrée, les demi-colonnes, les pilastres, la croix suisse ainsi que deux médaillons en relief du sculpteur Giuseppe Chiattone. Différentes finitions mates évoquent même les matériaux utilisés pour construire l'édifice, comme le marbre de Saint-Triphon ou le grès de Berne.

Émission d’une nouvelle monnaie spéciale en or pour les 120 ans du bâtiment de Swissmint
«L’avers: la façade de Swissmint en miniature»Image: swissmint
Émission d’une nouvelle monnaie spéciale en or pour les 120 ans du bâtiment de Swissmint
«Le revers: un détail de l'intérieur du bâtiment»Image: swissmint

Le revers présente un blason avec la croix suisse inspiré d'une mosaïque située au pied de l'escalier principal du bâtiment et porte également la mention «CONFOEDERATIO HELVETICA», son millésime 2026, sa valeur de 50 francs et le poinçon «B» de Swissmint. Sur sa tranche figure l'inscription «DOMINUS PROVIDEBIT» (réd. Le Seigneur pourvoira).

Cette nouvelle monnaie sera uniquement proposée en qualité «flan bruni». Les 4000 exemplaires pourront être achetés dès le 17 septembre à 08h00 sur le site de Swissmint. (hun)

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