Une remorque mal arrimée provoque un accident sur l’A12

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir entre Fribourg-Sud et Matran après que sa remorque s’est mise à tanguer.

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L’accident, qui n’a fait aucun blessé, a fortement perturbé le trafic pendant plusieurs heures. Image: Keystone

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir sur l’A12, entre Fribourg-Sud et Matran, après que sa remorque s’est mise à tanguer en raison d’un chargement mal arrimé. L’accident a perturbé le trafic pendant plusieurs heures, sans faire de blessé.

L’accident s’est produit vendredi vers 18h30, sur l’autoroute A12 entre Fribourg-Sud et Matran, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué samedi. Le conducteur d’une voiture tractant une remorque dépassait un camping-car lorsque celle-ci s’est mise à tanguer, déstabilisée par un chargement mal arrimé.

Tête-à-queue

Le conducteur a alors perdu la maîtrise de son véhicule, qui est parti en tête-à-queue avant de terminer sa course dans la berme centrale. Le conducteur du camping-car n’a pas pu éviter le choc et a percuté la remorque du premier véhicule.

Les deux véhicules ont bloqué les voies de circulation en direction de Matran. D’importants moyens ont été engagés afin de permettre leur dépannage, tandis que la circulation a été difficile durant plusieurs heures.

Aucun blessé n’est à déplorer dans cet accident. Le conducteur, un Suisse de passage dans la région, sera dénoncé à l’autorité compétente. (dal/ats)